Det Ockulta Sverige - Den Dolda Makten - Michael Oddane
TowardsTheLight
TowardsTheLight
295 followers
0
7 views • 1 day ago

OCKULTOKRATIN - Den Dolda Makten

"PG Gyllenhammar & Det Ockulta Sverige"

OCKULTOKRATIN är en ny programserie där vi skall avtäcka den dolda makten som verkar bakom kulisserna i Sverige och stora delar av världen.

Det är ett nätverk av familjer och organisationer som verkat i generationer med det man brukar kalla för ockult kunskap för att vinna pengar, makt och inflytande. Det pratas aldrig om det i mainstream media men det syns överallt om vi har ögon att se.


Källa:

https://www.facebook.com/photo?fbid=10238723209083183&set=a.10207896634798092

agenda 2030digital currencydigital id
