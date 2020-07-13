© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΥΑΛΟΥ, MK ULTRA, LSD, ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ
Follow
5
Download MP3
Share
Report
86 views • July 13, 2020
Αυτό που πάντα τους εξίταρε περισσότερο από κάθε τι ήταν το πώς θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν μια συνείδηση χωρίς να πρέπει να ασκηθεί κάποιου είδους δύναμή και εν αγνοία του κατευθυνόμενου.
Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για την προπαγάνδα αλλά η τρύπα του λαγού είναι βαθύτερη. Θα δούμε πώς στην πραγματικότητα έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ακραίες και άμεσες μέθοδοι σε αμέτρητα ανυποψίαστα θύματα.
Ιστορίες που αν και αποχαρακτηρισμένες θα μπορούσαν να φανούν ως αποκυήματα φαντασίας.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέψουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης σίγουρα στο πρώτο και συνήθως και στο δεύτερο:
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/an...
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karag...
Για επικοινωνία: [email protected]
“Can we get control of an individual to the point where…” Quote https://www.goodreads.com/quotes/1316...
Book I: Foreign and Military Intelligence pg.390 http://www.aarclibrary.org/publib/chu...
Subproject 68: https://www.cia.gov/library/readingro...
Subproject 8: https://upload.wikimedia.org/wikipedi...
Operation Midnight Climax https://www.cia.gov/library/readingro...
‘We’ve never seen that before’: Experiment with drug Ketamine reveals possible ‘reset button’ inside the brain https://www.rt.com/news/491961-ketami...
Στιγμιότυπα με δικό μου υποτιτλισμό αλλά βίντεο από εδώ Mission MK ULTRA Original airdate: January 30, 1979.
Uncovering government agencies (especially the CIA) that secretly tested the effects of LSD on humans. From Archive.orghttps://youtu.be/OxFxLWaTNAM και Linda Macdonald CIA Project MKUltra Erased My Memory
https://youtu.be/KaNcg4vD4vE
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. Ο Διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια, μπορείς να το στέλνεις με μήνυμα σε όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει πως υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
'Lonesome Journey' by Keys of Moon Music is under a Creative Commons license (CC BY 3.0)
Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/p5cWMxzzMdA
Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για την προπαγάνδα αλλά η τρύπα του λαγού είναι βαθύτερη. Θα δούμε πώς στην πραγματικότητα έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ακραίες και άμεσες μέθοδοι σε αμέτρητα ανυποψίαστα θύματα.
Ιστορίες που αν και αποχαρακτηρισμένες θα μπορούσαν να φανούν ως αποκυήματα φαντασίας.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέψουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης σίγουρα στο πρώτο και συνήθως και στο δεύτερο:
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/an...
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karag...
Για επικοινωνία: [email protected]
“Can we get control of an individual to the point where…” Quote https://www.goodreads.com/quotes/1316...
Book I: Foreign and Military Intelligence pg.390 http://www.aarclibrary.org/publib/chu...
Subproject 68: https://www.cia.gov/library/readingro...
Subproject 8: https://upload.wikimedia.org/wikipedi...
Operation Midnight Climax https://www.cia.gov/library/readingro...
‘We’ve never seen that before’: Experiment with drug Ketamine reveals possible ‘reset button’ inside the brain https://www.rt.com/news/491961-ketami...
Στιγμιότυπα με δικό μου υποτιτλισμό αλλά βίντεο από εδώ Mission MK ULTRA Original airdate: January 30, 1979.
Uncovering government agencies (especially the CIA) that secretly tested the effects of LSD on humans. From Archive.orghttps://youtu.be/OxFxLWaTNAM και Linda Macdonald CIA Project MKUltra Erased My Memory
https://youtu.be/KaNcg4vD4vE
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. Ο Διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια, μπορείς να το στέλνεις με μήνυμα σε όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει πως υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
'Lonesome Journey' by Keys of Moon Music is under a Creative Commons license (CC BY 3.0)
Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/p5cWMxzzMdA
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.