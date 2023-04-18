"La Russie va les écraser" | Temps Présent

"Les Russes, un peuple qui marche au pas", Temps Présent du 13 avril 2023. Retrouvez le reportage en intégralité ici 👇 • Les Russes, un pe... Alors que l'Europe est horrifiée par l'invasion de l'Ukraine, une grande majorité de la population russe soutient l’opération spéciale contre un pays jadis frère. Endoctrinement patriotique dès l’école, violence intrinsèque de la société, lavage des cerveaux par la propagande, répression, voici comment les Russes sont devenus un peuple qui ne bronche pas et marche droit. Une enquête inédite et exclusive au cœur de la Russie. Un reportage de Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman #russie #vladimirputin #poutine Le site de Temps Présent https://www.rts.ch/play/tv/emission/t... Depuis avril 1969, Temps Présent est LE magazine d’information de référence de la @RadioTelevisionSuisse. Une formule qui a évolué au fil des années, mais dont les fondamentaux sont toujours valables.

