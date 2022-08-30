Gå i fängelse, gå direkt i fängelse utan att passera Gå

Min nya kanal på youtube heter Denny Abrahamsson. Någon undrade varför jag envisas med att skapa nya kanaler på youtube. Jag gör det för att nå en större publik och övertala dom att gå in på Swebbtuben istället eftersom det är framtiden. Google och facebook hoppas jag självdör så småningom med sin fascistiska censuragenda.