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Всё-таки третья мировая война!.. Макрон: «— Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте».
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