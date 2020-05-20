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Evrard - Début de la fin de la pandémie
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4 views • May 20, 2020
Import 15 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=KU65OCl2HwI
Chaine YT Evrard : https://www.youtube.com/channel/UC0yESC8clLvyl-YMw2BEZIg
En référence à https://www.brighteon.com/a99cd13f-6ef2-4baf-b73c-7cf886c8ded2
Pour soutenir mon travail: https://utip.io/Evrard
Fin de la pandémie:
Dr Stephen Smith: https://youtu.be/mdtHmySiYA0
Dr Raoult: https://youtu.be/5gMj6r9t-F4
Comparaison mortalité en France en mars: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3134763
Décès Grande Bretagne: http://inproportion2.talkigy.com/
Décès Suisse: https://www.nzz.ch/lungenentzuendung-1.4550285
500 000 décès prévus: https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html
Vidéo Dr Sucharit Bhakdi https://www.youtube.com/watch?v=Tf6zT3YL6B4
Lettre ouverte de Dr Sucharit Bhakdi à Angela Merkel:
https://off-guardian.org/2020/03/31/o...
Dr Birx, conférence à la maison blanche: https://www.realclearpolitics.com/vid...
Joel Kettner: https://off-guardian.org/2020/03/31/open-letter-from-prof-sucharit-bhakdi-to-chancellor-merkel/
Annie Bukacek: https://youtu.be/_5wn1qs_bBk
Institut Hospitalier Marseille et Stat en France: https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/?fbclid=IwAR0ED45Pz6uARaBIK_tuBelEhPTQeZtgLnLrU8k5PvMcX3ogbMRO-JK-MTY
Swiss Propaganda Reseach. https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
Chaine YT Evrard : https://www.youtube.com/channel/UC0yESC8clLvyl-YMw2BEZIg
En référence à https://www.brighteon.com/a99cd13f-6ef2-4baf-b73c-7cf886c8ded2
Pour soutenir mon travail: https://utip.io/Evrard
Fin de la pandémie:
Dr Stephen Smith: https://youtu.be/mdtHmySiYA0
Dr Raoult: https://youtu.be/5gMj6r9t-F4
Comparaison mortalité en France en mars: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3134763
Décès Grande Bretagne: http://inproportion2.talkigy.com/
Décès Suisse: https://www.nzz.ch/lungenentzuendung-1.4550285
500 000 décès prévus: https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html
Vidéo Dr Sucharit Bhakdi https://www.youtube.com/watch?v=Tf6zT3YL6B4
Lettre ouverte de Dr Sucharit Bhakdi à Angela Merkel:
https://off-guardian.org/2020/03/31/o...
Dr Birx, conférence à la maison blanche: https://www.realclearpolitics.com/vid...
Joel Kettner: https://off-guardian.org/2020/03/31/open-letter-from-prof-sucharit-bhakdi-to-chancellor-merkel/
Annie Bukacek: https://youtu.be/_5wn1qs_bBk
Institut Hospitalier Marseille et Stat en France: https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/?fbclid=IwAR0ED45Pz6uARaBIK_tuBelEhPTQeZtgLnLrU8k5PvMcX3ogbMRO-JK-MTY
Swiss Propaganda Reseach. https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
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