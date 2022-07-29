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Facebook cible la vérité avec ses outils de censure, dans mon "Live" du 28 juillet 2022
webzen
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1 view • July 29, 2022

Depuis quelques jours, j'ai entamé un nouveau blocage d'un mois, dans Facebook.


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4236


Une fois de plus, la censure frappe, dans le réseau social de Mark Zuckerberg et dans mon cas, c'est parce qu'une de mes publications ne respectait pas les "standard de la communauté" et en raison de la COVID et du prétendu manque de personnel, il est impossible d'appeler de cette décision au delà de l'inutile refus de décision que propose Facebook... comme pour se moquer des usagers ciblés par sa censure hypocrite.


Dans ce "direct", je parle des formes de censure facebookienne, incluant les "shadow banning" et les blocages. On se retrouve, individuellement et collectivement, pénalisés par cette approche.


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4237


Il faut qu'on fasse l'effort de se retrouver dans les autres plateformes que Facebook, comme VK, MeWe, WeGo, GAB, SafeChat, Gettr, Parler et Minds.


--


J'ai aussi parlé de la tentative de hausse de tarif de 35% sur les engrais azotés russes:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4239


--


S'il-vous-plaît, si vous le pouvez et le voulez, aidez-moi à éveiller.


https://paypal.me/logixca


https://donorbox.org/claude-gelinas


Par Interac: [email protected]

Q = Ton nom et R = Claude


Merci de m'accompagner.


--


Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4245


--

Keywords
facebookcensureblocages
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