Facebook cible la vérité avec ses outils de censure, dans mon "Live" du 28 juillet 2022

Depuis quelques jours, j'ai entamé un nouveau blocage d'un mois, dans Facebook.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4236





Une fois de plus, la censure frappe, dans le réseau social de Mark Zuckerberg et dans mon cas, c'est parce qu'une de mes publications ne respectait pas les "standard de la communauté" et en raison de la COVID et du prétendu manque de personnel, il est impossible d'appeler de cette décision au delà de l'inutile refus de décision que propose Facebook... comme pour se moquer des usagers ciblés par sa censure hypocrite.





Dans ce "direct", je parle des formes de censure facebookienne, incluant les "shadow banning" et les blocages. On se retrouve, individuellement et collectivement, pénalisés par cette approche.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4237





Il faut qu'on fasse l'effort de se retrouver dans les autres plateformes que Facebook, comme VK, MeWe, WeGo, GAB, SafeChat, Gettr, Parler et Minds.





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J'ai aussi parlé de la tentative de hausse de tarif de 35% sur les engrais azotés russes:





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4239





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S'il-vous-plaît, si vous le pouvez et le voulez, aidez-moi à éveiller.





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Q = Ton nom et R = Claude





Merci de m'accompagner.





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