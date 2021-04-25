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Connie Ringgaard: Sandheden om vacciner Del 2/2 (Lægemiddelstyrelsen) [30.10.2020]
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24 views • April 25, 2021
Skjult optagelse med en Satanist i Lægemiddelstyrelsen som er den øverste lægemiddelfaglige myndighed i Danmark: Follow the Money.
En Satanist er for mig en som grådigt raver til sig af 'magt' og penge på bekostning af andre medborgeres liv og sundhed.
Præcist som sagsbehandlerne og juristerne og embedsfolkene og Politikerne ved den systematiske ulovlige sagsbehandling de udøver hvor love brydes bevidst og de ved de IKKE stilles til ansvar.
Folk dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse forhold, og har gjort det i årevis...
---
https://laegemiddelstyrelsen.dk/
--
Cabrine (Connie) Ringgaard - Cand. mag. i medievidenskab & redaktør på Den Frie Presse
Den Frie Presse - Offentlig gruppe · 6,3 tusind medlemmer
https://www.facebook.com/groups/254316146390428/
https://www.facebook.com/denfriepresse/community/
[email protected]
--
1. Sandheden om vacciner del 1 [15.11.2020] [19:13 min] https://www.bitchute.com/video/GYXQ2vwMQzfd/
2. Sandheden om vacciner del 2 [30.10.2020] [34:29 min] (her)
3. Sandheden om Staten [05.11.2020] [14:58 min] (Kommer)
4. Sandheden om Staten optagelse med Tjek Det [12.11.2020] [9:46 min] (Kommer)
--
Demo Copenhagen Denmark Part 3 Amalienborg [01.04.2021]
Den store Corona Aprils Nar - Hvem er Connie Ringgaard?
https://www.bitchute.com/video/JQ6rPo61ThCG/
--
Epidemiloven LOV nr 285 af 27/02/2021 GÆLDENDE
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285
påbud: 43 gange
påbyde: 16 gange
forbud: 49 gange
skole: 7 gange
vaccination: 8 gange
formodes (at være smittet): 14 gange
Behandling: 30 gange
isolere: 5 gange
L 133 - 12. mar. 2020 — Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. marts 2020
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l133/20191_l133_som_vedtaget.htm
Agenda 2030 Verdensmålene - Udenrigsministeriet
https://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/verdensmaal/
Jeppe Kofod pædofil: https://tinyurl.com/c66k7w9p
The Danish Foreign Minister Jeppe Kofod is a pedophile! [Danish][13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Spacebusters: Cov-19 Immunity Explained in 19 Minutes [21.04.2021]
'You will never "catch" a virus again after this. Ever.'
https://www.bitchute.com/video/h4WP5Bc0llSC/
Spacebusters: Virology Debunks Corona - Most Important Film to Date [08.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/m5YglEldz0rC/
Frihedskæmper Pia Thomsen får ordet [Kbh 12.12.2020]
https://www.bitchute.com/video/xUAy4nnAJ2nG/
AstraZeneca: https://www.astrazeneca.com/ https://www.astrazeneca.dk/
20.04.2021 https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/danmark-forsoeger-at-bytte-astrazeneca-vacciner-med-pfizer-hos-andre-lande
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/Godkendte%20vacciner%20mod%20COVID-19/~/media/E0D9EEF54E534E1182203FE8933426AF.ashx
31.03.2021 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/status-paa-behandlede-indberetninger-om-formodede-bivirkninger-ved-covid-19-vaccine-astrazeneca-vaxzevria-efter-vaccination-af-mere-end-150000-danskere/
EMA: European Medicines Agency: https://www.ema.europa.eu/en
Prof. Peter Christian Gøtzsche (født 26. november 1949):
https://twitter.com/pgtzsche1
https://da.wikipedia.org/wiki/Peter_C._G%C3%B8tzsche
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/item/sa-rog-peter-gotzsches-professortitel.html
https://dagensmedicin.dk/person/peter-goetzsche/
https://www.facebook.com/videnskabdk/posts/10152246889132784/
Tilsyn med almen praksis - Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn med sundhedspersoner - Styrelsen for Patientsikkerhed
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-sundhedspersoner/
20 læger fra Rigshospitalet d 20 nov 2020:
Masker virker IKKE imod denne SARS-CoV-2 influenza virus, dokumenteret!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Free Observer:
https://freeobserver.org/
https://www.facebook.com/freeobserverfb/
Dine Nyheder - Fup eller Fakta
https://www.facebook.com/Dinenyhederfupellerfakta/ (Slettet)
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10222127382628989
Kim Varming @KVarming - Speciallæge i Klinisk Immunologi: https://twitter.com/KVarming
Christine Stabell Benn (@StabellBenn): https://twitter.com/StabellBenn
Lars Boje Mathiesen:
https://www.facebook.com/LBMathiesen
https://nyeborgerlige.dk/blog/lars-blog/
Robert Francis Kennedy Jr. (born January 17, 1954)
https://www.facebook.com/rfkjr/
https://twitter.com/robertkennedyjr
https://childrenshealthdefense.org/
https://www.youtube.com/c/ChildrensHealthDefense/about
Type B virus: https://www.cdc.gov/flu/about/viruses/types.htm
ONSDAG DEN 25. MARTS 2020 - Fakta vedr Corona Influenzavirus (COVID-19)
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/fakta-vedr-corona-influenzavirus-covid-19/500529070593287/
Joel Sussmann’s presentation to the Toronto Board of Health
On April 8, 2019, the The Toronto Board of Health had an Agenda Item “Addressing Vaccine Hesitancy“.Joel Sussmann’s presentation to the Toronto Board of Health
https://youtu.be/n4kck6n_K9A
En Satanist er for mig en som grådigt raver til sig af 'magt' og penge på bekostning af andre medborgeres liv og sundhed.
Præcist som sagsbehandlerne og juristerne og embedsfolkene og Politikerne ved den systematiske ulovlige sagsbehandling de udøver hvor love brydes bevidst og de ved de IKKE stilles til ansvar.
Folk dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse forhold, og har gjort det i årevis...
---
https://laegemiddelstyrelsen.dk/
--
Cabrine (Connie) Ringgaard - Cand. mag. i medievidenskab & redaktør på Den Frie Presse
Den Frie Presse - Offentlig gruppe · 6,3 tusind medlemmer
https://www.facebook.com/groups/254316146390428/
https://www.facebook.com/denfriepresse/community/
[email protected]
--
1. Sandheden om vacciner del 1 [15.11.2020] [19:13 min] https://www.bitchute.com/video/GYXQ2vwMQzfd/
2. Sandheden om vacciner del 2 [30.10.2020] [34:29 min] (her)
3. Sandheden om Staten [05.11.2020] [14:58 min] (Kommer)
4. Sandheden om Staten optagelse med Tjek Det [12.11.2020] [9:46 min] (Kommer)
--
Demo Copenhagen Denmark Part 3 Amalienborg [01.04.2021]
Den store Corona Aprils Nar - Hvem er Connie Ringgaard?
https://www.bitchute.com/video/JQ6rPo61ThCG/
--
Epidemiloven LOV nr 285 af 27/02/2021 GÆLDENDE
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285
påbud: 43 gange
påbyde: 16 gange
forbud: 49 gange
skole: 7 gange
vaccination: 8 gange
formodes (at være smittet): 14 gange
Behandling: 30 gange
isolere: 5 gange
L 133 - 12. mar. 2020 — Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. marts 2020
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l133/20191_l133_som_vedtaget.htm
Agenda 2030 Verdensmålene - Udenrigsministeriet
https://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/verdensmaal/
Jeppe Kofod pædofil: https://tinyurl.com/c66k7w9p
The Danish Foreign Minister Jeppe Kofod is a pedophile! [Danish][13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Spacebusters: Cov-19 Immunity Explained in 19 Minutes [21.04.2021]
'You will never "catch" a virus again after this. Ever.'
https://www.bitchute.com/video/h4WP5Bc0llSC/
Spacebusters: Virology Debunks Corona - Most Important Film to Date [08.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/m5YglEldz0rC/
Frihedskæmper Pia Thomsen får ordet [Kbh 12.12.2020]
https://www.bitchute.com/video/xUAy4nnAJ2nG/
AstraZeneca: https://www.astrazeneca.com/ https://www.astrazeneca.dk/
20.04.2021 https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/danmark-forsoeger-at-bytte-astrazeneca-vacciner-med-pfizer-hos-andre-lande
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/Godkendte%20vacciner%20mod%20COVID-19/~/media/E0D9EEF54E534E1182203FE8933426AF.ashx
31.03.2021 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/status-paa-behandlede-indberetninger-om-formodede-bivirkninger-ved-covid-19-vaccine-astrazeneca-vaxzevria-efter-vaccination-af-mere-end-150000-danskere/
EMA: European Medicines Agency: https://www.ema.europa.eu/en
Prof. Peter Christian Gøtzsche (født 26. november 1949):
https://twitter.com/pgtzsche1
https://da.wikipedia.org/wiki/Peter_C._G%C3%B8tzsche
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/item/sa-rog-peter-gotzsches-professortitel.html
https://dagensmedicin.dk/person/peter-goetzsche/
https://www.facebook.com/videnskabdk/posts/10152246889132784/
Tilsyn med almen praksis - Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn med sundhedspersoner - Styrelsen for Patientsikkerhed
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-sundhedspersoner/
20 læger fra Rigshospitalet d 20 nov 2020:
Masker virker IKKE imod denne SARS-CoV-2 influenza virus, dokumenteret!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Free Observer:
https://freeobserver.org/
https://www.facebook.com/freeobserverfb/
Dine Nyheder - Fup eller Fakta
https://www.facebook.com/Dinenyhederfupellerfakta/ (Slettet)
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10222127382628989
Kim Varming @KVarming - Speciallæge i Klinisk Immunologi: https://twitter.com/KVarming
Christine Stabell Benn (@StabellBenn): https://twitter.com/StabellBenn
Lars Boje Mathiesen:
https://www.facebook.com/LBMathiesen
https://nyeborgerlige.dk/blog/lars-blog/
Robert Francis Kennedy Jr. (born January 17, 1954)
https://www.facebook.com/rfkjr/
https://twitter.com/robertkennedyjr
https://childrenshealthdefense.org/
https://www.youtube.com/c/ChildrensHealthDefense/about
Type B virus: https://www.cdc.gov/flu/about/viruses/types.htm
ONSDAG DEN 25. MARTS 2020 - Fakta vedr Corona Influenzavirus (COVID-19)
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/fakta-vedr-corona-influenzavirus-covid-19/500529070593287/
Joel Sussmann’s presentation to the Toronto Board of Health
On April 8, 2019, the The Toronto Board of Health had an Agenda Item “Addressing Vaccine Hesitancy“.Joel Sussmann’s presentation to the Toronto Board of Health
https://youtu.be/n4kck6n_K9A
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