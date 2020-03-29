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Msza Swięta Niedzielna, 3/29 w kosciele Sw. Faustyny Kowalskiej w Chicago 3.29.2020
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2 views • March 29, 2020
Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
Msze św. niedzielne będę odprawiać w każdą niedzielę po angielsku o godzinie 8:00 am a w języku polskim o godzinie 9:00 am w parafii św. Faustyny Kowalskiej. Będę polecać Bogu Miłosiernemu przez jej ręce wszystkie Wasze intencje. Można w Mszach uczestniczyć na żywo lub później przez YouTube. Proszę zawsze przez ten link, który podaje wejść na stronę internetową parafii św. Faustyny Kowalskiej. Na zakończenie Mszy św. udzielam wszystkim łączącym się z nami również drogą internetową błogosławieństwa relikwiami św. Faustyny.
Niech Jezus Miłosierny wszystkich błogosławi strzeże przed wszelkim złem.
https://m.youtube.com/channel/UCa0ROrR8Ro0LH5tIAe61jgQ
Szęść Boże!
Kanonik Tadeusz Dzieszko, proboszcz
Msze św. niedzielne będę odprawiać w każdą niedzielę po angielsku o godzinie 8:00 am a w języku polskim o godzinie 9:00 am w parafii św. Faustyny Kowalskiej. Będę polecać Bogu Miłosiernemu przez jej ręce wszystkie Wasze intencje. Można w Mszach uczestniczyć na żywo lub później przez YouTube. Proszę zawsze przez ten link, który podaje wejść na stronę internetową parafii św. Faustyny Kowalskiej. Na zakończenie Mszy św. udzielam wszystkim łączącym się z nami również drogą internetową błogosławieństwa relikwiami św. Faustyny.
Niech Jezus Miłosierny wszystkich błogosławi strzeże przed wszelkim złem.
https://m.youtube.com/channel/UCa0ROrR8Ro0LH5tIAe61jgQ
Szęść Boże!
Kanonik Tadeusz Dzieszko, proboszcz
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