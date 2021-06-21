Поклонение Богу во время апокалипсиса. Музыка как одна из форм поклонения. Моя новая песня “Славься, Иисус” Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2021 г.

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465 views • June 21, 2021



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В этом видео я объясняю, почему важно поклоняться Богу особенно во время апокалипсиса и в чём выражается наше поклонение Богу, что Бог ожидает от нас согласно Его Слову – если мы хотим победить в этой духовной войне. Поклонение Богу выражается в чтении Библии, почитании Божьего Слова, в соблюдении Божьих заповедей, а также в прославлении Бога (жертве уст) и музыке как одной из форм этого прославления.

Как говорит Библия, те, кто не поклонятся Богу и чьи имена не записаны в книге жизни,

поклонятся зверю и их ждёт погибель:



7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем.

8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.

9 Кто имеет ухо, да слышит.

10 Кто ведет в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.

Откровение Иоанна 13 глава — Библия:



6 И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу;

7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.

8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.

9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою,

10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;

11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.

12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.

Откровение Иоанна 14:6-12



Делюсь также своей новой песней "Славься, Иисус", которая сочинилась в июне 2021 г. и ещё требует доработки.



Очень хочу посоветовать замечательного музыканта, который посвятил своё творчество Иисусу Христу:



Канал с песнями Валерия Коропа:



Плейлист с песнями Валерия Коропа, Альбом Струны Давида:

;t=2733s



Песни Валерия Коропа по книге Откровения:

"Достоин"

"Велики и чудны дела Твои"

https://www.youtube.com/watch?v=x18vXSkbLi4

https://www.youtube.com/watch?v=czLzDp6GqcY



Валерий Короп "В Твоём святом присутствии"



Валерий Короп "Святый Бог"



Валерий Короп "Поднимите руки"



Валерий Короп "Во Христе одна семья"



Cтраничка в Контакте с видезаписями Валерия Коропа



22 Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, — и не будет избавляющего.

23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путём своим, тому явлю Я спасение Божие».

Псалом 49:22-23



2 ... вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.2 Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.

Исаия 66:2



20 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!

21 Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.

Псалом 30:2-21



5 И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями её облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров.

Исаия 4:5 Мой канал в Телеграме (с группой обсуждения): https://t.me/luchnebaМой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video В этом видео я объясняю, почему важно поклоняться Богу особенно во время апокалипсиса и в чём выражается наше поклонение Богу, что Бог ожидает от нас согласно Его Слову – если мы хотим победить в этой духовной войне. Поклонение Богу выражается в чтении Библии, почитании Божьего Слова, в соблюдении Божьих заповедей, а также в прославлении Бога (жертве уст) и музыке как одной из форм этого прославления.Как говорит Библия, те, кто не поклонятся Богу и чьи имена не записаны в книге жизни,поклонятся зверю и их ждёт погибель:7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем.8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.9 Кто имеет ухо, да слышит.10 Кто ведет в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.Откровение Иоанна 13 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/13/ 6 И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу;7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою,10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.Откровение Иоанна 14:6-12 https://studybible.ru/syn/66/14/ Делюсь также своей новой песней "Славься, Иисус", которая сочинилась в июне 2021 г. и ещё требует доработки.Очень хочу посоветовать замечательного музыканта, который посвятил своё творчество Иисусу Христу:Канал с песнями Валерия Коропа: https://www.youtube.com/channel/UCppYHkzfVtSS_iTFXsRwBOg Плейлист с песнями Валерия Коропа, Альбом Струны Давида: https://www.youtube.com/watch?v=hp3pWBQyULc& ;t=2733sПесни Валерия Коропа по книге Откровения:"Достоин" https://www.youtube.com/watch?v=MUmCXCZTaGo "Велики и чудны дела Твои"Валерий Короп "В Твоём святом присутствии" https://www.youtube.com/watch?v=iEVvqztCBAg Валерий Короп "Святый Бог" https://www.youtube.com/watch?v=nFlJYVROgR0 Валерий Короп "Поднимите руки" https://www.youtube.com/watch?v=fLiJ5N-aRqE Валерий Короп "Во Христе одна семья" https://www.youtube.com/watch?v=HZV8OTqQtOI Cтраничка в Контакте с видезаписями Валерия Коропа https://vk.com/club8280251 22 Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, — и не будет избавляющего.23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путём своим, тому явлю Я спасение Божие».Псалом 49:22-23 https://studybible.ru/syn/19/49/#23 2 ... вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.2 Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.Исаия 66:2 https://studybible.ru/syn/23/66/#2 20 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!21 Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.Псалом 30:2-21 https://studybible.ru/syn/19/30/#21 5 И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями её облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров.Исаия 4:5 https://studybible.ru/syn/23/4/#5 Keywords worship musicchristian songsyulia litvinovaapokalipsisyulia kamyshlovajulia litvinova

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