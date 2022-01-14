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Apoptose, Influenza, Virus, en Vaccine: Richterschaal 8.0 - 9.9 Destructive to false concepts. NL version
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31 views • January 14, 2022
15th January 2022: Working on an international subtitled version.
Het is onmogelijk om alle grotere lappen tekst van de slides te lezen, niet doen, het is bedoeld als bronvermelding. Geniet van de muziek, laat de presentatie aan u voorbij gaan en als u later de tekst wilt nalezen kunt u alles film + gebruikte slides + extra filmje hier downloaden: https://mega.nz/folder/Cy5kAZIC#26xDcvX3bak-B-fQwJ0WHg
In 11:33, onder begeleiding van een Adagio in Gm van Tomaso Albinoni, komt een gedeelte van een presentatie voorbij (met woorden en discussie duurde de gehele presentatie zo'n 2 uur) die werd gehouden voor een kleine groep Connecting Consciousness 'leden' op 12 (niet 14) december 2021.
De presentatie is opgebouwd rondom de ECHTE, OORSPRONKELIJKE BETEKENISSEN van vier gecodeerde woorden; Apoptose, Influenza, Virus, en Vaccinatie. Als u na het bekijken snapt hoe simpel het eigenlijk is, weet u ook dat de gehele wereld in de betovering van 'woordverkrachters' is gekomen. Hoe dat werkt is voor een andere keer. U snapt straks wat u te doen staat, de moordenaars en medeplichtigen, wetend of onwetend, moeten worden opgepakt en berecht voor belangenverstrengeling, oplichting, fraude, verminking, opruiing, vernietigen van de universele orde, aanval op de mensheid, genocide, volkerenmoord, en oorlogsmisdrijven. Of u wordt wakker en komt op voor de waarheid (ja u verdedigt uzelf, familie en vrienden, met alle middelen die in proportionaliteit zijn toegestaan), of u laat zich naar de zevende hemel injecteren, of onder dwang uzelf vergiftigen met uw eigen geblokkeerde ademhaling (auto-toxificatie).
Bezoek ook https://3d5d.space voor meer betrouwbare informatie die wel eens levensreddend zou kunnen zijn, of doe daar een donatie.
music: Tomaso Albinoni - Adagio (best live version)
link: https://youtu.be/_eLU5W1vc8Y
Het is onmogelijk om alle grotere lappen tekst van de slides te lezen, niet doen, het is bedoeld als bronvermelding. Geniet van de muziek, laat de presentatie aan u voorbij gaan en als u later de tekst wilt nalezen kunt u alles film + gebruikte slides + extra filmje hier downloaden: https://mega.nz/folder/Cy5kAZIC#26xDcvX3bak-B-fQwJ0WHg
In 11:33, onder begeleiding van een Adagio in Gm van Tomaso Albinoni, komt een gedeelte van een presentatie voorbij (met woorden en discussie duurde de gehele presentatie zo'n 2 uur) die werd gehouden voor een kleine groep Connecting Consciousness 'leden' op 12 (niet 14) december 2021.
De presentatie is opgebouwd rondom de ECHTE, OORSPRONKELIJKE BETEKENISSEN van vier gecodeerde woorden; Apoptose, Influenza, Virus, en Vaccinatie. Als u na het bekijken snapt hoe simpel het eigenlijk is, weet u ook dat de gehele wereld in de betovering van 'woordverkrachters' is gekomen. Hoe dat werkt is voor een andere keer. U snapt straks wat u te doen staat, de moordenaars en medeplichtigen, wetend of onwetend, moeten worden opgepakt en berecht voor belangenverstrengeling, oplichting, fraude, verminking, opruiing, vernietigen van de universele orde, aanval op de mensheid, genocide, volkerenmoord, en oorlogsmisdrijven. Of u wordt wakker en komt op voor de waarheid (ja u verdedigt uzelf, familie en vrienden, met alle middelen die in proportionaliteit zijn toegestaan), of u laat zich naar de zevende hemel injecteren, of onder dwang uzelf vergiftigen met uw eigen geblokkeerde ademhaling (auto-toxificatie).
Bezoek ook https://3d5d.space voor meer betrouwbare informatie die wel eens levensreddend zou kunnen zijn, of doe daar een donatie.
music: Tomaso Albinoni - Adagio (best live version)
link: https://youtu.be/_eLU5W1vc8Y
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