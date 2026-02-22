BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
HUMOUR : LA DURE VIE DES FEMMES (et ça va EMPIRER !)
La Mite dans la Caverne
La Mite dans la Caverne
11 views • 1 day ago

Une animation entièrement réalisée avec des outils d’IA gratuits : (Grok, GenTube, Tencent...) et beaucoup de patience.

Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2026/02/humour-la-dure-vie-des-femmes-et-ca-va.html

Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw

Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne

#humour #actualités #news #analyses #Sociologie #france #IntelligenceArtificielle #IA #AI #Grok #animation #dessinanimé #satire #feminisme


animationsatirehumouriasociologie
