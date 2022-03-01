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Russia Launches Ballistic Missiles To Ukraine. Civilians Flee Cities. Zelensky Declares Martial Law
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115 views • March 01, 2022
Russia invades Ukraine as Putin launches war to ‘demilitarise’ neighbour. Russia appears to be targeting military infrastructure in early strikes with explosions reported at airfields, military headquarters and military warehouses
Russia captures Chernobyl nuclear plant, military airfield near Kyiv
Russia launches major assault on Ukraine; missiles said to hit Kyiv, other cities
40 Ukraine, Nearly 50 Russian Soldiers Killed, Says Kyiv
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#Russia
#Ukraine
#War
#Invasion
#Bombs
#Missiles
Russia captures Chernobyl nuclear plant, military airfield near Kyiv
Russia launches major assault on Ukraine; missiles said to hit Kyiv, other cities
40 Ukraine, Nearly 50 Russian Soldiers Killed, Says Kyiv
Our Facebook account: https://www.facebook.com/mrdhouse
Our Dtube account: https://d.tube/#!/c/bibletruth777
Our Twitter account: https://twitter.com/Biblestudent144
Our Bitchute account: https://www.bitchute.com/channel/YP8XmO62B19o/
Donate, Tithe, or Offerings:
https://www.paypal.me/savinghealth
Cash App: $Mrdhouse
Email: [email protected]
www.savinghealthministries.com
Pastor David House
(757) 955-6871
Please make checks out to Saving Health Ministries and mail to:
PO BOX 41161
Norfolk, VA 23541
#Russia
#Ukraine
#War
#Invasion
#Bombs
#Missiles
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