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Russia Launches Ballistic Missiles To Ukraine. Civilians Flee Cities. Zelensky Declares Martial Law
SavingHealthMinistries
SavingHealthMinistries
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115 views • March 01, 2022
Russia invades Ukraine as Putin launches war to ‘demilitarise’ neighbour. Russia appears to be targeting military infrastructure in early strikes with explosions reported at airfields, military headquarters and military warehouses

Russia captures Chernobyl nuclear plant, military airfield near Kyiv

Russia launches major assault on Ukraine; missiles said to hit Kyiv, other cities

40 Ukraine, Nearly 50 Russian Soldiers Killed, Says Kyiv

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