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PATRIOTS, IT IS TIME TO GO TO WAR AND KILL WARPSPEED - VACCINES VIOLATE THE 4th AMENDMENT ( THIS IS U.S. PEOPLE AGAINST FEDERAL GOVERNMENT ) CIVIL WAR I I [HAGMANN REPORT 20201111]
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167 views • November 14, 2020
BILL GATES IS NOT A DOCTOR AND NEITHER IS TRUMP
THIS CIVIL WAR AND ARRESTING GEN PERNA ON SIGHT FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND U.S. CONSTITUTION ADMINISTERING A DNA ALTERING VACCINE - IS A PRIORITY FOR SENDING A MESSAGE TO TRUMP.
SEND TRUMP A MESSAGE - KILL WARSPEED WHERE YOU FIND IT
ELIMINATE WITH EXTREME PREJUDICE ANY VACCINE CHECKPOINTS
IF ANY GOVERNMENT OFFICIAL TRIES TO FORCE VACCINES
KILL THEM WHERE THEY STAND
FORTIFY YOUR HOMES
SET UP YOUR NEIGHBORHOODS TO BE KILL ZONES FOR WARSPEED
THEY MAY COME IN - BUT THEY DO NOT LEAVE ALIVE
SEND TRUMP BODY-BAGS FULL OF WARPSPEED NAZI SS STORM TROOPERS; GOVERNMENT OR CONTRACTORS.
TRUMP IS VIOLATING THE 4th AMENDMENT; THE CONSTITUTION; THE GENEVA CONVENTION AND THE TIME HAS COME TO ABOLISH THIS GOVERNMENT.
PATRIOTS WILL START A NEW GOVERNMENT THAT WORKS FOR THE PEOPLE AS ELECTED OFFICIALS - NOT ATTACK THEM.
WARSPEED IS AN ATTACK ON U.S. CITIZENS; JUST AS TRUMP AND THE PENTAGON DID WITH THE CORONA BIOWEAPON ATTACK AT WUHAN WHERE THE PENTAGON STAGED AND PLANNED THE ATTACK AT THE 7th U N MILITARY GAMES HELD AT THE PENTAGON CONSTRUCTED SOLE CHINA BSL4 BIOWEAPONS LAB; MANNED BY NIH, PENTAGON, AND FAUCI FOR THE ATTACK ON 120 COUNTRY's SOLDIERS THAT ATTENDED. CHINA WAS THE SET-UP PATSY BY THE JOINT CHIEFS OF STAFF.
CEASE TAKING PCR TESTS, CEASE WEARING MASKS, AND CEASE CLOSING YOUR BUSINESSES
THE TIME HAS COME TO ABOLISH THIS GOVERNMENT
ABOLISH MEANS ELIMINATE ACCORDING TO THOMAS JEFFERSON
WHETHER TRUMP STAYS OR GOES WON'T MATTER
WARPSPEED WILL BE KILLED OFF AND DESTROYED
November 11, 2020 Full Show with Richard Proctor
he Official Hagmann Report
175K subscribers
PLEASE NOTE & BOOKMARK Hagmann Report on Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/do...
For episode descriptions, etc., please go to (and bookmark) http://www.hagmannreport.com
Help us fight censorship by accessing our show on our own site.
WATCH LIVE - Monday-Friday 7-9:00 PM ET HERE: https://www.HagmannReportLive.com
Please help HAGMANN REPORT keep the lights on - Support us on Patreon: https://www.patreon.com/hagmannreport
Hagmann Report Website: http://www.HagmannReport.com
THIS CIVIL WAR AND ARRESTING GEN PERNA ON SIGHT FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND U.S. CONSTITUTION ADMINISTERING A DNA ALTERING VACCINE - IS A PRIORITY FOR SENDING A MESSAGE TO TRUMP.
SEND TRUMP A MESSAGE - KILL WARSPEED WHERE YOU FIND IT
ELIMINATE WITH EXTREME PREJUDICE ANY VACCINE CHECKPOINTS
IF ANY GOVERNMENT OFFICIAL TRIES TO FORCE VACCINES
KILL THEM WHERE THEY STAND
FORTIFY YOUR HOMES
SET UP YOUR NEIGHBORHOODS TO BE KILL ZONES FOR WARSPEED
THEY MAY COME IN - BUT THEY DO NOT LEAVE ALIVE
SEND TRUMP BODY-BAGS FULL OF WARPSPEED NAZI SS STORM TROOPERS; GOVERNMENT OR CONTRACTORS.
TRUMP IS VIOLATING THE 4th AMENDMENT; THE CONSTITUTION; THE GENEVA CONVENTION AND THE TIME HAS COME TO ABOLISH THIS GOVERNMENT.
PATRIOTS WILL START A NEW GOVERNMENT THAT WORKS FOR THE PEOPLE AS ELECTED OFFICIALS - NOT ATTACK THEM.
WARSPEED IS AN ATTACK ON U.S. CITIZENS; JUST AS TRUMP AND THE PENTAGON DID WITH THE CORONA BIOWEAPON ATTACK AT WUHAN WHERE THE PENTAGON STAGED AND PLANNED THE ATTACK AT THE 7th U N MILITARY GAMES HELD AT THE PENTAGON CONSTRUCTED SOLE CHINA BSL4 BIOWEAPONS LAB; MANNED BY NIH, PENTAGON, AND FAUCI FOR THE ATTACK ON 120 COUNTRY's SOLDIERS THAT ATTENDED. CHINA WAS THE SET-UP PATSY BY THE JOINT CHIEFS OF STAFF.
CEASE TAKING PCR TESTS, CEASE WEARING MASKS, AND CEASE CLOSING YOUR BUSINESSES
THE TIME HAS COME TO ABOLISH THIS GOVERNMENT
ABOLISH MEANS ELIMINATE ACCORDING TO THOMAS JEFFERSON
WHETHER TRUMP STAYS OR GOES WON'T MATTER
WARPSPEED WILL BE KILLED OFF AND DESTROYED
November 11, 2020 Full Show with Richard Proctor
he Official Hagmann Report
175K subscribers
PLEASE NOTE & BOOKMARK Hagmann Report on Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/do...
For episode descriptions, etc., please go to (and bookmark) http://www.hagmannreport.com
Help us fight censorship by accessing our show on our own site.
WATCH LIVE - Monday-Friday 7-9:00 PM ET HERE: https://www.HagmannReportLive.com
Please help HAGMANN REPORT keep the lights on - Support us on Patreon: https://www.patreon.com/hagmannreport
Hagmann Report Website: http://www.HagmannReport.com
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