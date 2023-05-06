Ζωντανή oμιλία κ. Ελευθέριου Κοσμίδη με θέμα: Μόδα η αμφισβήτηση του Αγίου Φωτός

Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 ΣΤΙΣ 7:00 μ.μ. ο κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός - Σύμβουλος σπουδών & επαγγελματικού προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, θα μιλήσει με θέμα: Μόδα η αμφισβήτηση του Αγίου Φωτός.

Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «†Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος–Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr

