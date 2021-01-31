© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Discussion avec Carole Martel à propos de l'école à la maison
Follow
0
Download MP3
Share
Report
0 view • January 31, 2021
J'ai le plaisir de m'entretenir avec Carole Martel à propos des options d'instruction à la maison.
Vous pouvez consulter son profil dans Facebook, juste ici:
https://www.facebook.com/carole.martel.35/
Carole Martel a aussi une chaîne dans YouTube, juste ici:
https://www.youtube.com/channel/UCSOd1JWGCa4vxQdU2L60Glw
Dans cette chaîne, Carole Martel vous invite à consulter sa vidéo présentant sa plateforme sécurisée de l'enseignement à la maison:
https://www.youtube.com/watch?v=65nmc8_JslY
--
L'idée est de vous permettre d'en savoir plus à propos des options pour enseigner, vous-même, à vos enfants, à la maison.
L'école à la maison, au Québec, en 2021, oui, c'est possible.
Bonnes découvertes!
Vous pouvez consulter son profil dans Facebook, juste ici:
https://www.facebook.com/carole.martel.35/
Carole Martel a aussi une chaîne dans YouTube, juste ici:
https://www.youtube.com/channel/UCSOd1JWGCa4vxQdU2L60Glw
Dans cette chaîne, Carole Martel vous invite à consulter sa vidéo présentant sa plateforme sécurisée de l'enseignement à la maison:
https://www.youtube.com/watch?v=65nmc8_JslY
--
L'idée est de vous permettre d'en savoir plus à propos des options pour enseigner, vous-même, à vos enfants, à la maison.
L'école à la maison, au Québec, en 2021, oui, c'est possible.
Bonnes découvertes!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.