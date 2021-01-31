Discussion avec Carole Martel à propos de l'école à la maison

J'ai le plaisir de m'entretenir avec Carole Martel à propos des options d'instruction à la maison.Vous pouvez consulter son profil dans Facebook, juste ici:Carole Martel a aussi une chaîne dans YouTube, juste ici:Dans cette chaîne, Carole Martel vous invite à consulter sa vidéo présentant sa plateforme sécurisée de l'enseignement à la maison:--L'idée est de vous permettre d'en savoir plus à propos des options pour enseigner, vous-même, à vos enfants, à la maison.L'école à la maison, au Québec, en 2021, oui, c'est possible.Bonnes découvertes!