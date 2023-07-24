Η ΦΥΛΟΜΕΤΑΒΑΣΗ (GENDER TRANSFORMATION) - Η ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Τρέιλερ)

📍Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που θα σας κάνει να κλάψετε. Εάν δεν κλάψετε αφού δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ δεν μπορείτε να ανήκετε στο ανθρώπινο είδος… και δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν πλέον χάσει κάθε ενσυναίσθηση για τον πλησίον τους…🔺Τι κρύβεται πίσω από την άνοδο του κινήματος των τρανσέξουαλ σήμερα; Και ποιες είναι οι επιπτώσεις στα παιδιά και τους νέους μας;

Ένα βραβευμένο Epoch Original ντοκιμαντέρ που πρέπει να δει ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑΣ.





👉 ΟΛΟ TO BINTEO ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ και το άρθρο ΕΔΩ:

https://nioland.substack.com/p/gender-transformation





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