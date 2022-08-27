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Солнце как власяница и луна как кровь. Затмения апокалипсиса, отмеченные на меноре. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian
Neba Luch
Neba Luch
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244 views • August 27, 2022

Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/


Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba

Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Мой канал в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba

Канал на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

Канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video

Канал на Яндексе: https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5

Профиль в Контакте: https://vk.com/id662033992

Профиль в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

Профиль в Габе: https://gab.com/luchneba

Облако Mail.ru (все переводные видео Лиланда Джонса в одной папке): https://cloud.mail.ru/public/HVpH/Y9QviZkEK


ДОКУМЕНТ к этому видео:
doc: https://cloud.mail.ru/public/iWWK/VG4v9o3zc

odt: https://cloud.mail.ru/public/z46r/WzNRGAShx

pdf: https://cloud.mail.ru/public/BTmq/CTSj5KRKD


См. предыдущее видео:
• Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (2010-2024 гг.) Лиланд Джонс https://www.youtube.com/watch?v=IdOX63q2ww0

(или https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c)

Это мой перевод оригинального видео Лиланда Джонса от 24 апреля 2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=UOaaDV19NrU, в котором Лиланд объясняет, что на меноре (светильнике, описываемом в Исх 25:31-37) мы находим 22 элемента наподобие миндального цветка, которые соотносятся с последовательностью 22 солнечных и лунных затмений, которые отмечают собой 7 печатей, 7 труб и 7 чаш Откровения.


В этом видео Лиланд Джонс говорит о затмениях в их связи с устройством меноры как указателях времени, показывающих точные сроки апокалипсиса. Менора с отмеченными на ней эелементами наподобие миндальных цветков – это как часы, позволяющие понимать последнее время перед Вторым пришествием Иисуса Христа. Точно также при Своём первом пришествии Христос говорил фарисеям и саддукеям: «Вы умеете определять погоду, но вы не узнаёте времени» (Мф 16:3)


Это видео является продолжением предыдущего видео про менору и затмения апокалипсиса:

на русск. https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c

на англ. https://www.youtube.com/watch?v=5RaDL3_Tup8


В частности, в этом втором видео Лиланд рассматривает парные затмения — полное солнечное и полное лунное, с интервалом в 2 недели, описываемые в Иоиль 2:31, Деян 2:20 и Откр 6:12, которые чвляются временнЫми указательями особых событий, отмечающие собой важные вехи апокалипсиса:

2010 г. - Агнец на престоле, начало 14 лет апокалипсиса

2014 г. - начало снятия печатей Откровения

2017 г. - начало 7 труб и 7-летней скорби (последней седмины)

2021 г. - начало 7 чаш Откровения


Лиланд останавливается на том, что для обозначения пламени (света) на меноре (Исх 25:6) и для обозначения небесных светил в Быт 1:14-16, используется это же слово 3974. maor [маóр], что также указывает на связь меноры с затмениями апокалипсиса.

Знамение на небе из Откр 12:1 («жена, облечённая в солнце») исполнилось 22 сентября 2017 г. Подробно об этом см. https://youtu.be/IdOX63q2ww0?t=1323

или ровно с 22:05 до 27:30 в видео: https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c ("Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса")

Заметки Лиланда (на англ). с менорой и затмениями: https://cloud.mail.ru/public/3Qox/A1DXAXxn2

(затмения на стр. 6-8) https://cloud.mail.ru/public/atqS/YnMnM43Rr


Календарь Еноха (на англ.), составленный Лиландом Джонсом на 2022-2023 гг.:

версия от руки https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/cec34ae6aa014a47958ec2ff1d19d987/2022%20Enoch%20Calendar.pdf

цифровая версия https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/ccf5bd79447b453889507dd1998815d7/Enoch%20Calender%202022%20for%20Leeland.pdf


Апокалипис (явление Господа Иисуса Христа) занимает 14 лет (2010 по 2024 гг.):

См. также:

• 14 лет апокалипсиса (2010 — 2024 гг.). Сколько времени на часах апокалипсиса? Книга Есфири помогает понять книгу Откровения https://www.brighteon.com/ae578e3f-0667-4882-9e41-25ec9ac6bd6c

• 5 библейских доказательств 7-летней скорби. Последние 7 лет апокалипсиса (2017-2024 гг.)

https://www.brighteon.com/32ad641d-a4fa-4ab9-b796-d82aad1c463f





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