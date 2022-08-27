Солнце как власяница и луна как кровь. Затмения апокалипсиса, отмеченные на меноре. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/



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Облако Mail.ru (все переводные видео Лиланда Джонса в одной папке): https://cloud.mail.ru/public/HVpH/Y9QviZkEK





ДОКУМЕНТ к этому видео:

doc: https://cloud.mail.ru/public/iWWK/VG4v9o3zc

odt: https://cloud.mail.ru/public/z46r/WzNRGAShx

pdf: https://cloud.mail.ru/public/BTmq/CTSj5KRKD





См. предыдущее видео:

• Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (2010-2024 гг.) Лиланд Джонс https://www.youtube.com/watch?v=IdOX63q2ww0

(или https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c)





Это мой перевод оригинального видео Лиланда Джонса от 24 апреля 2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=UOaaDV19NrU, в котором Лиланд объясняет, что на меноре (светильнике, описываемом в Исх 25:31-37) мы находим 22 элемента наподобие миндального цветка, которые соотносятся с последовательностью 22 солнечных и лунных затмений, которые отмечают собой 7 печатей, 7 труб и 7 чаш Откровения.





В этом видео Лиланд Джонс говорит о затмениях в их связи с устройством меноры как указателях времени, показывающих точные сроки апокалипсиса. Менора с отмеченными на ней эелементами наподобие миндальных цветков – это как часы, позволяющие понимать последнее время перед Вторым пришествием Иисуса Христа. Точно также при Своём первом пришествии Христос говорил фарисеям и саддукеям: «Вы умеете определять погоду, но вы не узнаёте времени» (Мф 16:3)





Это видео является продолжением предыдущего видео про менору и затмения апокалипсиса:

на русск. https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c

на англ. https://www.youtube.com/watch?v=5RaDL3_Tup8





В частности, в этом втором видео Лиланд рассматривает парные затмения — полное солнечное и полное лунное, с интервалом в 2 недели, описываемые в Иоиль 2:31, Деян 2:20 и Откр 6:12, которые чвляются временнЫми указательями особых событий, отмечающие собой важные вехи апокалипсиса:

2010 г. - Агнец на престоле, начало 14 лет апокалипсиса

2014 г. - начало снятия печатей Откровения

2017 г. - начало 7 труб и 7-летней скорби (последней седмины)

2021 г. - начало 7 чаш Откровения





Лиланд останавливается на том, что для обозначения пламени (света) на меноре (Исх 25:6) и для обозначения небесных светил в Быт 1:14-16, используется это же слово 3974. maor [маóр], что также указывает на связь меноры с затмениями апокалипсиса.

Знамение на небе из Откр 12:1 («жена, облечённая в солнце») исполнилось 22 сентября 2017 г. Подробно об этом см. https://youtu.be/IdOX63q2ww0?t=1323

или ровно с 22:05 до 27:30 в видео: https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c ("Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса")

Заметки Лиланда (на англ). с менорой и затмениями: https://cloud.mail.ru/public/3Qox/A1DXAXxn2

(затмения на стр. 6-8) https://cloud.mail.ru/public/atqS/YnMnM43Rr





Календарь Еноха (на англ.), составленный Лиландом Джонсом на 2022-2023 гг.:

версия от руки https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/cec34ae6aa014a47958ec2ff1d19d987/2022%20Enoch%20Calendar.pdf

цифровая версия https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/ccf5bd79447b453889507dd1998815d7/Enoch%20Calender%202022%20for%20Leeland.pdf





Апокалипис (явление Господа Иисуса Христа) занимает 14 лет (2010 по 2024 гг.):

См. также:

• 14 лет апокалипсиса (2010 — 2024 гг.). Сколько времени на часах апокалипсиса? Книга Есфири помогает понять книгу Откровения https://www.brighteon.com/ae578e3f-0667-4882-9e41-25ec9ac6bd6c

• 5 библейских доказательств 7-летней скорби. Последние 7 лет апокалипсиса (2017-2024 гг.)

https://www.brighteon.com/32ad641d-a4fa-4ab9-b796-d82aad1c463f















