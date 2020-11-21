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Korona YALANI
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15 views • November 21, 2020
Kaynak : Mustafa Aydoğan Facebook Sayfası
https://www.facebook.com/mustafa.aydogan.16940
***
Videoda bahsi geçen ve whatsapp'te viral olan yorum :
İlginç bir yorum ! Alıntı:
Fahrettin kocanın sayfasına yapılan bir yorum, değişiklik yapmadan olduğu gibi naklediyorum
CORONA YALANI
Şu ana kadar evde ölen tek bir koronalı yok. ölenlerin hepsi hastanede ilaç tedavisiyle öldü.. sözde Çinde yere düşüp ölen insanlar vardı ama ne dünyada nede bu ülkede hiç yere düşüp ölen insan olmadı . Ülkede suriyeliler le birlikte toplam 7 milyon göçmen yabancı yaşamakta.ve biri bile koronadan ölmemiş süleyman soyluda bunu kabul etti.. Ölenlerin hepsi Türk. Ülkede 7 milyon mülteci ve yabancı yaşıyor .ve Bir tane bile yabancı ölmese ne düşünürsünüz. bunu size bıraktım... Ortada bir korona yok ortada bir test tuzagı var. tarihin en ölümcül hastalıgı test yapmadan bulunamıyor böyle bir komedi var. ev ev gezerek koronalı arıyorlar. eger bir hastalık varsa bunu kişi zaten anlar. testi pozitif çıkanların yüzde 95 i hastalıgı hissetmediği gibi . eşine ve çocuklarına bulaştırmadıgı ortaya çıktı. yani kendisi pozitif ailesi negatif.. Daha ailesine virüsü bulaştıramayan size nasıl bulaştırsın. Ailesi negatif çıktıgı halde onlarada temaslı denilip eve haps edildi. pozitif çıkan bile hastalıgını hisetmiyor. Bir insan ya negatif tir ya pozitif.. Yani ya hastasın ya degil. temaslı ne. Onuda eve haps etmek ne. . Bu durumda testin anlamı ne..hiç bir semptom hissetmeyen insanlara pozitif damgası vurup böylelikle sayıyı çok gösterdiler . sayı ne kadar çok olursa korku o kadar artar. bunu biliyorlar... Saglık bakanı da pozitif çıkanların büyük bölümünün hastalıgı hissetmediğini Kabul etti. beyanları mevcut.... Korona insandan insana nasıl bulaşır. tükürük damlacıgıyla. dikkat edin tükürükten test yapmadıkları gibl. tükürükte koronanın oldugunu gösteren tek video ve resimde gösteremediler. Yani insan dışında her hangi bir cisim veya eşyanın üstünde. koronanın oldugunu göstermiyorlar. havada asılı kalıyor diyor. peki hangi aletle gördün nerde görüntüler diyince kimseden ses çıkmıyor.. Bulaşsa paradan bulaşır buğün tüm ülke koronalı olmuştu zaten... DİKKAT EDİN. mart ayından beri ilk defa hem dünyada hem türkiyede gribal enfeksiyon sayısı sıfır çıktı yani korona gelince grip kaybolmuş. Hava soguyunca birden vakalar arttı haberi geldi. hani koronanın yayılım hızı yaz kış aynıydı. neden Arttı. HERKES BİRDEN MASKEYİDE ÇIKARMADI.. Sebebi çok açık gribal enfeksiyon ve zatüre kışın artar. bunu korona diye GÖSTERDİLER. binlerce kişi var. hastamız sapa saglam gitti ölüsü geldi diyor... çünkü 20 civarında hap içiyor bu hastalar.. ölenler kalp krizinden ölüyor tedavi olup kuruldum diyen onlarca insanın evde kalp krizi geçirip öldüğü ortaya çıktı .kanıtlar mevcut .haberlerede konu oldu zaten.... Vakalar hasteneye millet gidince artmıyor .sözde tarihin en ölümcül hastalıgını .ev ev iş iş gezip. zorla pozitif vaka buluyorlar . o dandik tertlerle.. Sonrada vaka arttı diyorlar. helede hava soguyunca . grip enfeksiyonu çogalınca. pozitif bulmak daha kolay hale geliyor.. Sapa sağlam. bir hasta hastaneye gidipte .3 gün sonra öldü haberi alırmı insan. .Eger bu kadar kısa sürede öldüren bir virüs varsa insanların yolda yere düşüp komalık halde hastaneye götürülmesi gerek. ama bu hiç olmadı.. Ölümlerin hepsinin. ilaçtan sonra olması tesadüf olabilirmi. sadece düşünün..... Dikkat edin. Devlet korona biticek eski günlere geri döneceğiz bile demiyor.. Devamlı yeni normal diyor.. Salgın bitse bile uzaktan egitim sürecek diyor.. Aşı olsa bile. Maske yüzde 90 san korur diyor....bunu her iki bakanda söyledi. Dürüst olsalar salgını en. Kısa sürede bitireceğiz der. maskeden kurtulacagız der...... Maskenin virüsten koruduguna dair tek bir bilimsel kanıtı mevcut degil. tam tersi zararını anlatan. Onlarca delili mevcut. çünkü verdiğiniz nefesi yani karbondioksiti tekrar yutarsınız. bilinç zayıflar. beyne oksijen yerine korbondioksit gitmesine neden olur. ve beyin hücresi ölümü olur. bunun ise ilerde size geri dönüşü olmayan hastalıklara yakalanmanıza neden olur.. maske sizi tozdan bile korumaz sizi sadece ölüme götürür... Korona yok test tuzagı var. amozon yerlerine test yaptılar onlar bile pozitif çıktı.. Buzlu çay la test yapıldı o bile pozitif çıktı.. Testine güvense hacıları test yapıp evine gönderirlerdi. 2 hafta yurtta tutup onca masrafı yapmazlardı.. Eşi pozitif çıktı kendisi negatif çıktıgı halde sende evde Karantinada kalıcaksın demezlerdi............Hiç çevrenizde maskeli bir hayvan gördünüzmü. Niye onlara dokunmuyor bu virüs üstelik hayvan dan insana bulaşan ama. hiç bir hayvana bulaşıp öldürmeyen virüs..... Öyle bir virüs hayal edlnki hastane dışında kimseyi öldürmesin .......... Buzlu çayı.. Şarabı.. Meyveyi. keçiyi. pozitif çıkaran test. sizi pozitif çıkarmazmı. sadece düşünün.... Hergün çogu saglık lı insan pozitif damgası yiyor ortalama 2 bin kişi .
...
Yazının Tamamı : https://www.coronagercegi.com/post/korona-yalani
https://www.facebook.com/mustafa.aydogan.16940
***
Videoda bahsi geçen ve whatsapp'te viral olan yorum :
İlginç bir yorum ! Alıntı:
Fahrettin kocanın sayfasına yapılan bir yorum, değişiklik yapmadan olduğu gibi naklediyorum
CORONA YALANI
Şu ana kadar evde ölen tek bir koronalı yok. ölenlerin hepsi hastanede ilaç tedavisiyle öldü.. sözde Çinde yere düşüp ölen insanlar vardı ama ne dünyada nede bu ülkede hiç yere düşüp ölen insan olmadı . Ülkede suriyeliler le birlikte toplam 7 milyon göçmen yabancı yaşamakta.ve biri bile koronadan ölmemiş süleyman soyluda bunu kabul etti.. Ölenlerin hepsi Türk. Ülkede 7 milyon mülteci ve yabancı yaşıyor .ve Bir tane bile yabancı ölmese ne düşünürsünüz. bunu size bıraktım... Ortada bir korona yok ortada bir test tuzagı var. tarihin en ölümcül hastalıgı test yapmadan bulunamıyor böyle bir komedi var. ev ev gezerek koronalı arıyorlar. eger bir hastalık varsa bunu kişi zaten anlar. testi pozitif çıkanların yüzde 95 i hastalıgı hissetmediği gibi . eşine ve çocuklarına bulaştırmadıgı ortaya çıktı. yani kendisi pozitif ailesi negatif.. Daha ailesine virüsü bulaştıramayan size nasıl bulaştırsın. Ailesi negatif çıktıgı halde onlarada temaslı denilip eve haps edildi. pozitif çıkan bile hastalıgını hisetmiyor. Bir insan ya negatif tir ya pozitif.. Yani ya hastasın ya degil. temaslı ne. Onuda eve haps etmek ne. . Bu durumda testin anlamı ne..hiç bir semptom hissetmeyen insanlara pozitif damgası vurup böylelikle sayıyı çok gösterdiler . sayı ne kadar çok olursa korku o kadar artar. bunu biliyorlar... Saglık bakanı da pozitif çıkanların büyük bölümünün hastalıgı hissetmediğini Kabul etti. beyanları mevcut.... Korona insandan insana nasıl bulaşır. tükürük damlacıgıyla. dikkat edin tükürükten test yapmadıkları gibl. tükürükte koronanın oldugunu gösteren tek video ve resimde gösteremediler. Yani insan dışında her hangi bir cisim veya eşyanın üstünde. koronanın oldugunu göstermiyorlar. havada asılı kalıyor diyor. peki hangi aletle gördün nerde görüntüler diyince kimseden ses çıkmıyor.. Bulaşsa paradan bulaşır buğün tüm ülke koronalı olmuştu zaten... DİKKAT EDİN. mart ayından beri ilk defa hem dünyada hem türkiyede gribal enfeksiyon sayısı sıfır çıktı yani korona gelince grip kaybolmuş. Hava soguyunca birden vakalar arttı haberi geldi. hani koronanın yayılım hızı yaz kış aynıydı. neden Arttı. HERKES BİRDEN MASKEYİDE ÇIKARMADI.. Sebebi çok açık gribal enfeksiyon ve zatüre kışın artar. bunu korona diye GÖSTERDİLER. binlerce kişi var. hastamız sapa saglam gitti ölüsü geldi diyor... çünkü 20 civarında hap içiyor bu hastalar.. ölenler kalp krizinden ölüyor tedavi olup kuruldum diyen onlarca insanın evde kalp krizi geçirip öldüğü ortaya çıktı .kanıtlar mevcut .haberlerede konu oldu zaten.... Vakalar hasteneye millet gidince artmıyor .sözde tarihin en ölümcül hastalıgını .ev ev iş iş gezip. zorla pozitif vaka buluyorlar . o dandik tertlerle.. Sonrada vaka arttı diyorlar. helede hava soguyunca . grip enfeksiyonu çogalınca. pozitif bulmak daha kolay hale geliyor.. Sapa sağlam. bir hasta hastaneye gidipte .3 gün sonra öldü haberi alırmı insan. .Eger bu kadar kısa sürede öldüren bir virüs varsa insanların yolda yere düşüp komalık halde hastaneye götürülmesi gerek. ama bu hiç olmadı.. Ölümlerin hepsinin. ilaçtan sonra olması tesadüf olabilirmi. sadece düşünün..... Dikkat edin. Devlet korona biticek eski günlere geri döneceğiz bile demiyor.. Devamlı yeni normal diyor.. Salgın bitse bile uzaktan egitim sürecek diyor.. Aşı olsa bile. Maske yüzde 90 san korur diyor....bunu her iki bakanda söyledi. Dürüst olsalar salgını en. Kısa sürede bitireceğiz der. maskeden kurtulacagız der...... Maskenin virüsten koruduguna dair tek bir bilimsel kanıtı mevcut degil. tam tersi zararını anlatan. Onlarca delili mevcut. çünkü verdiğiniz nefesi yani karbondioksiti tekrar yutarsınız. bilinç zayıflar. beyne oksijen yerine korbondioksit gitmesine neden olur. ve beyin hücresi ölümü olur. bunun ise ilerde size geri dönüşü olmayan hastalıklara yakalanmanıza neden olur.. maske sizi tozdan bile korumaz sizi sadece ölüme götürür... Korona yok test tuzagı var. amozon yerlerine test yaptılar onlar bile pozitif çıktı.. Buzlu çay la test yapıldı o bile pozitif çıktı.. Testine güvense hacıları test yapıp evine gönderirlerdi. 2 hafta yurtta tutup onca masrafı yapmazlardı.. Eşi pozitif çıktı kendisi negatif çıktıgı halde sende evde Karantinada kalıcaksın demezlerdi............Hiç çevrenizde maskeli bir hayvan gördünüzmü. Niye onlara dokunmuyor bu virüs üstelik hayvan dan insana bulaşan ama. hiç bir hayvana bulaşıp öldürmeyen virüs..... Öyle bir virüs hayal edlnki hastane dışında kimseyi öldürmesin .......... Buzlu çayı.. Şarabı.. Meyveyi. keçiyi. pozitif çıkaran test. sizi pozitif çıkarmazmı. sadece düşünün.... Hergün çogu saglık lı insan pozitif damgası yiyor ortalama 2 bin kişi .
...
Yazının Tamamı : https://www.coronagercegi.com/post/korona-yalani
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