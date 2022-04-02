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Ενώ εσείς ήσασταν απασχολημένοι με τον Will Smth,..
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68 views • April 02, 2022
Ενώ εσείς ήσασταν απασχολημένοι με τον Will Smith, οι διεθνείς ελιτιστές συναντήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης.
Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Klaus Schwab του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και η Kristalina Georgieva του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του «κανονικού» κόσμου αναλώθηκε τις τελευταίες ημέρες εμμονικά συζητώντας για το θέμα του Αμερικανού ηθοποιού Will Smith που χαστούκισε τον Αμερικανό κωμικό Chris Rock, οι διεθνείς ελιτιστές συναντήθηκαν στο Ντουμπάι για τη Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης 2022.
Η συνέχεια απο το άρθρο:
https://oaskhths.blogspot.com/2022/04/will-smith.html
Καλό αγώνα.
Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Klaus Schwab του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και η Kristalina Georgieva του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του «κανονικού» κόσμου αναλώθηκε τις τελευταίες ημέρες εμμονικά συζητώντας για το θέμα του Αμερικανού ηθοποιού Will Smith που χαστούκισε τον Αμερικανό κωμικό Chris Rock, οι διεθνείς ελιτιστές συναντήθηκαν στο Ντουμπάι για τη Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης 2022.
Η συνέχεια απο το άρθρο:
https://oaskhths.blogspot.com/2022/04/will-smith.html
Καλό αγώνα.
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