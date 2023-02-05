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05/02/2023 BARBARA ΚΑΤΑΡΑ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ; ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ🙏😇💙🥰
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΛΛΙΟΥ... [2/5/2023 8:15 PM] 🙏😇💙🥰
ΤΙΤΛΟΣ.... ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΕΛΕΤΕ;
https://rumble.com/v28fywy-135114370.html
ΤΙΤΛΟΣ.... ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΕΛΕΤΕ; Κι εδώ είναι ο σύνδεσμος από το Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AFs44kBVAg5JBovAg5U5Zt3D5dGU4mpeP4gcoMAZnpr72w5a1kqvBns6gnjmkdFkl&id=100007313319873 Facebook (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AFs44kBVAg5JBovAg5U5Zt3D5dGU4mpeP4gcoMAZnpr72w5a1kqvBns6gnjmkdFkl&id=100007313319873)Log in or sign up to view See posts, photos and more on Facebook.