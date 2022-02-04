ПОРЕЗАЛСЯ. ВАЛИКИ. Сгустки крови после прививки. Мужик рассказывает (...с учётом, что десяток произнесённых нецензурных слов в видео убраны). На работе порезался, а кровь просто свернулась валиком в месте вдоль огромного пореза.

В США один чиновник с большим удручением признался своему приятелю, с которым прежде дружили (до противо-вакционных и за-вакционных разделений в обществе), — что его кровь после укола прививки стала густой на 300% больше нормы, из-за чего ему приходится принимать расжижающие препараты, и самочувствие очень плохое ... но видно было что гордость ему не позволяла признать свою допущенную ошибку, из-за этого не было смысла ему что-то доказывать, осталось только сочувствие, что такая беда у него). Так что понятно, что подобное у этого, разрезавшего руку.

Теги: Антикоагулянты, густая кровь, последствия вакцинации, тромбозы, расжижающие препараты. ______________

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