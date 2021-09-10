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IFQ65 - Émission #65 du 9 septembre 2021 avec Pascal Sacré - Docteur en médecine
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51 views • September 10, 2021
9 septembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions65:6
Dans cette 65e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Sacré, médecin urgentiste, anesthésiste, intensiviste. En 1997, il découvre sa passion pour le métier d’anesthésiste-réanimateur qui lui permet de sillonner la Wallonie et d’être certifié en soins intensifs en 2003.
Quelques liens pour retrouver Pascal :
• Son site : https://www.pascalsacre.be/448224577
• Un article à son sujet : "https://citizen4science.org/le-parcours-du-belge-pascal-sacre/#.YTolg55KhTY
• Un entrevue à ne pas rater : https://www.youtube.com/watch?v=Obm1AM_Ulo0
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
👉 NICOLAS LEFEVRE :
Facebook : https://www.facebook.com/nicolas.lefevre.393
Site Bon Sens Belgique : https://www.bon-sens-belgique.be/
■ Sources Chloé
• "Vaccin" COVID19 : ARN synthétique (artificiel) où l'uracile est remplacé par la pseudouridine (Y)
https://berthub.eu/articles/posts/reverse-engineering-source-code-of-the-biontech-pfizer-vaccine/
• Présentation PowerPoint "Du Graphene pour notre santé ?" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_GRAPHENE_FLAGSHIP_EUROPE_IEQ65.pptx
• Brochure de Graphene Flagship - 2020, financé par l'Union européenne: http://gerardscheller.ch/Graphene_Flagship_Commission_europeenne.pdf
• Qu'est-ce que le graphène ? Comment il est fabriqué ? https://graphene-flagship.eu/graphene/understand/
• Partenaires de Graphene Flagship : https://graphene-flagship.eu/collaboration/our-partners/
• Prime pour les médecins Québec concernant le COVID19 : https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2020/info067-20.pdf
• Site de Grapheal : https://www.grapheal.com/
• Site de Inbrain Neuroelectronics : https://www.inbrain-neuroelectronics.com/
• GUIDE JURIDIQUE pour la LIBERTE VACCINALE (40 pages) : https://www.infovaccin.fr/06-08-2021-guide-juridique.html
Là en pdf: https://www.infovaccin.fr/csx/scripts/downloader2.php?filename=T004/fichier/b7/65/mqo5rs2ybu0p&;mime=application/pdf&originalname=GUIDE_JURIDIQUE_pour_la_LIBERTE_VACCINALE.V1.0.pdf
•🇨🇭 Référendum "NON aux médias contrôlés", à renvoyer avec les signatures jusqu'au 1.10.21 (délai : 7.10.21) : https://les-amis-de-la-constitution.ch/Referendum-contre-la-loi-federale-sur-un-train-de-mesures-en-faveur-des-medias
•🇨🇭CERTIFICAT COVID QUI VIENT D'ÊTRE ÉTENDU EN SUISSE DU 13.09.21 AU 24.01.22 aux restaus, bars, lieux culturels, de loisirs, sportifs..
👉 Il y a cette affiche: https://www.mslc.ch/
Et cette pétition: https://www.non-certificat-covid.ch/
Et aussi la votation du 28 novembre - RÉFERENDUM II POUR SUPPRIMER LES AJOUTS CACHÉS DE LA LOI COVID19 !https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-85035.html
• AGENDA des manifestations en France 11 & 12 septembre 2021 : https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/france-liste-des-villes-du-sam-11-dim-12-09-21-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
• Merci de venir en soutien : Auditions de témoins au DIP (6, rue de l'Hôtel de Ville - Genève) dès 9h : mardi 14.09, vendredi 17.09, lundi 20.09, vendredi 24.09
• Enregistre-toi sur la chanson "LIBERTÉ, CŒUR DE L'HUMANITÉ", de Claude Brame : https://youtu.be/ujmJD-0EAZU
Dans cette 65e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Sacré, médecin urgentiste, anesthésiste, intensiviste. En 1997, il découvre sa passion pour le métier d’anesthésiste-réanimateur qui lui permet de sillonner la Wallonie et d’être certifié en soins intensifs en 2003.
Quelques liens pour retrouver Pascal :
• Son site : https://www.pascalsacre.be/448224577
• Un article à son sujet : "https://citizen4science.org/le-parcours-du-belge-pascal-sacre/#.YTolg55KhTY
• Un entrevue à ne pas rater : https://www.youtube.com/watch?v=Obm1AM_Ulo0
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
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👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
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Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
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Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
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👉 NICOLAS LEFEVRE :
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■ Sources Chloé
• "Vaccin" COVID19 : ARN synthétique (artificiel) où l'uracile est remplacé par la pseudouridine (Y)
https://berthub.eu/articles/posts/reverse-engineering-source-code-of-the-biontech-pfizer-vaccine/
• Présentation PowerPoint "Du Graphene pour notre santé ?" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_GRAPHENE_FLAGSHIP_EUROPE_IEQ65.pptx
• Brochure de Graphene Flagship - 2020, financé par l'Union européenne: http://gerardscheller.ch/Graphene_Flagship_Commission_europeenne.pdf
• Qu'est-ce que le graphène ? Comment il est fabriqué ? https://graphene-flagship.eu/graphene/understand/
• Partenaires de Graphene Flagship : https://graphene-flagship.eu/collaboration/our-partners/
• Prime pour les médecins Québec concernant le COVID19 : https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2020/info067-20.pdf
• Site de Grapheal : https://www.grapheal.com/
• Site de Inbrain Neuroelectronics : https://www.inbrain-neuroelectronics.com/
• GUIDE JURIDIQUE pour la LIBERTE VACCINALE (40 pages) : https://www.infovaccin.fr/06-08-2021-guide-juridique.html
Là en pdf: https://www.infovaccin.fr/csx/scripts/downloader2.php?filename=T004/fichier/b7/65/mqo5rs2ybu0p&;mime=application/pdf&originalname=GUIDE_JURIDIQUE_pour_la_LIBERTE_VACCINALE.V1.0.pdf
•🇨🇭 Référendum "NON aux médias contrôlés", à renvoyer avec les signatures jusqu'au 1.10.21 (délai : 7.10.21) : https://les-amis-de-la-constitution.ch/Referendum-contre-la-loi-federale-sur-un-train-de-mesures-en-faveur-des-medias
•🇨🇭CERTIFICAT COVID QUI VIENT D'ÊTRE ÉTENDU EN SUISSE DU 13.09.21 AU 24.01.22 aux restaus, bars, lieux culturels, de loisirs, sportifs..
👉 Il y a cette affiche: https://www.mslc.ch/
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Et aussi la votation du 28 novembre - RÉFERENDUM II POUR SUPPRIMER LES AJOUTS CACHÉS DE LA LOI COVID19 !https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-85035.html
• AGENDA des manifestations en France 11 & 12 septembre 2021 : https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/france-liste-des-villes-du-sam-11-dim-12-09-21-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
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