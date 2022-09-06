От ретро до рока исполняет Кавер-группа №59

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Когда хочется за один вечер предаться меланхолии, чуток взгрустнуть, а затем проораться под самые крутые хиты и под завершение события танцевать в буквальном смысле до упаду или раствориться в объятиях медленного танца - выбор в пользу нашей кавер-группы очевиден!Ребята умеют петь в широком диапазоне, репертуар выученных песен состоит их сотен шлягеров всего мира.
Отличный выбор для корпоратива, юбилея или свадьбы!
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