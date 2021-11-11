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Wappie Ronnie Boy heeft tikkies gekregen!
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61 views • November 11, 2021
Nou het is zover hoor, wappie Ron Schonfeld heeft tikkies gekregen, nee nee, hij heeft geen geld gekregen maar onvervalste beuken op zijn bol, enzo.
Voor iedereen die een beetje na kan denken betekent dat dat je ergens mee moet kappen, maar Ronnie Boy ziet het als een teken dat hij vooral door moet gaan.
Doe je goed Ronnie! Vooral doorgaan LOL!
En nee, wij verstaan er verder ook geen hout van en de ondertiteling krijgt het ook niet voor elkaar. Maar toch! We zijn erg benieuwd naar de verdere ontwikkelingen!
Voor iedereen die een beetje na kan denken betekent dat dat je ergens mee moet kappen, maar Ronnie Boy ziet het als een teken dat hij vooral door moet gaan.
Doe je goed Ronnie! Vooral doorgaan LOL!
En nee, wij verstaan er verder ook geen hout van en de ondertiteling krijgt het ook niet voor elkaar. Maar toch! We zijn erg benieuwd naar de verdere ontwikkelingen!
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