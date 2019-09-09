© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
#9 Protocolo 1000+
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
214 views • September 09, 2019
Es la adicción del DMSO
NOTA: 24 horas ante que use este sacramento, debes de chequear si eres tolerante al DMSO. Frote 1 a 3 gotas de DMSO debajo de tu muñeca y espera 24 horas. Si experimentas alguna irritación o dolor en tu hígado, no use este sacramento. Comience con una gota de DMSO.
Este es el sacramento donde agregamos DMSO al Sacramento 1000.
• Haz tu dosis de MMS1 o tabletas de MMS.
• Añada 4 onzas o 120mL de agua.
• Luego agregue 1 gota de DMSO a la solución.
Siempre puedes añadir más DMSO, pero hazlo de esta manera por un par de días antes de decidir agregar más. Es mejor incrementar el MMS1 y mantener el DMSO a 1 gota por dosis, por lo menos por un par de días. Luego, dependiendo de cómo tu cuerpo está reaccionando, agregue más DMSO. Máximo 10 gotas por dosis.
NOTA: 24 horas ante que use este sacramento, debes de chequear si eres tolerante al DMSO. Frote 1 a 3 gotas de DMSO debajo de tu muñeca y espera 24 horas. Si experimentas alguna irritación o dolor en tu hígado, no use este sacramento. Comience con una gota de DMSO.
Este es el sacramento donde agregamos DMSO al Sacramento 1000.
• Haz tu dosis de MMS1 o tabletas de MMS.
• Añada 4 onzas o 120mL de agua.
• Luego agregue 1 gota de DMSO a la solución.
Siempre puedes añadir más DMSO, pero hazlo de esta manera por un par de días antes de decidir agregar más. Es mejor incrementar el MMS1 y mantener el DMSO a 1 gota por dosis, por lo menos por un par de días. Luego, dependiendo de cómo tu cuerpo está reaccionando, agregue más DMSO. Máximo 10 gotas por dosis.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.