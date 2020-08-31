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60. MARLBOROUGH MAN IS DEAD - LONG LIVE THE LEADER...KUSHNER
VIDEO ON YOU TUBE: https://www.youtube.com/watch?v=_v293I_81aY
I don't know what to say. The Republic went away with barely a whimper to cries of "four more years".
As I'm still in shock, I have to think about what to put in the description.
UN Refugee Application | Brendon Lee O'Connell - 100MB PDF file
https://mega.nz/#!x6hDWYaR!GOaK-TCZBF_acroFHgYa6bi3r1TZ-O8btzYYG7b6XkI
Please watch these video's to understand what is going on.
11. ALEX JONES ADMITS TRUMP A PRODUCT OF U.S ARMY INTELLIGENCE
https://www.youtube.com/watch?v=VIWF1nBrHMo&;
5. TRUMP v CORONA | 2020 & THE FORCED ECONOMIC COLLAPSE OF AMERICA
https://www.youtube.com/watch?v=utezZVjnlw0&;
17. COVID-19 KILL SWITCH | DID ISRAEL INVENT 5G & WHY ARE THEY SO SLOW TO BUILD 5G NETWORKS?
https://www.youtube.com/watch?v=QD_hUzHaWYI
6. COVID KILL SWITCH | ISRAEL & MICROSOFT, HOW THEY SUBVERT AMERICA
https://www.youtube.com/watch?v=OWfDqHJZbkE
10. COVID 19 KILL SWITCH | ISRAELI DRONES WORLD WIDE, HOW ISRAEL RUSSIA, IRAN & CHINA WORK TOGETHER
https://www.youtube.com/watch?v=XFHU68FLTTc
8. COVID KILL SWITCH | A FEW GOOD JEWS - DEM PRESIDENTIAL HOPEFULS AMBUSHED ON THE STREETS...ISRAEL
https://www.youtube.com/watch?v=5JUICyka11o&;
9. COVID KILL SWITCH | ISRAELS SECRET WEAPON, THE TALPIOT PROGRAM - REMASTERED
https://www.youtube.com/watch?v=qZ9_URbPIgk
1. COVID 19, WAR WITH CHINA, ISRAEL, 911 & THE BOEING UN-INTERUPTABLE AUTOPILOT | RE-EDIT
https://www.youtube.com/watch?v=CCcGzp1JTk4&;
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