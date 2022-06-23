ΙΤΑΛΙΑ – TV - Εμβόλιο σε παιδιά: "Η κλινική δοκιμή τελειώνει το 2024 και δεν είναι ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ;”

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ΙΤΑΛΙΑ – [15/12/2021] – Από ότι φαίνεται σε όλο το πλανήτη έχουν μία πολιτική να κάνουν το άσπρο – μαύρο !!! Έως πότε μεγάλη μερίδα ανθρώπων θα συνεχίσει να τρώει σανό ?
Στην TV La7 o Δρ Frajese, ενδοκρινολόγος στο επάγγελμα και ο υφυπουργός Υγείας Sileri, της κυβέρνησης Draghi, είχαν μια λεκτική σύγκρουση σχετικά με τους εμβολιασμούς Covid για τα παιδιά.
Ο Δρ Frajese είπε: "Οι προσωπικές μου απόψεις δεν μετράνε, ούτε αυτές του Sileri ή άλλων. Αυτό που μετράει είναι τα επιστημονικά δεδομένα", ο οποίος δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι δεν θα εμβολιάσει την κόρη του.
Μετά από αυτή την παραδοχή, ήρθε η ωμή ερώτηση: "Μεταξύ 5 και 11 ετών, πιστεύετε ότι το εμβόλιο είναι πειραματικό;"
Πανικός στο στούντιο. "Δεν είμαι γιατρός, κάνω τον Sileri να απαντά", απαντά η παρουσιάστρια, η οποία εδώ και δύο χρόνια φιλτράρει τις ιατρικές πληροφορίες ως απόλυτο δόγμα.
Στο αμήχανο "όχι" του Sileri, ο Δρ Frajese συνέχισε: "Paolo, επιτρέψτε μου, έχω τα δεδομένα μπροστά μου: η έναρξη της δοκιμής είναι στις 24 Μαρτίου 2021 και τα συμπεράσματα θα είναι στις 23 Ιουλίου 2024, μου λέτε ότι δεν πρόκειται για δοκιμή;
Στο δεύτερο και ακόμη πιο αμήχανο όχι του Sileri, ο Frajese συνέχισε: "Η κλινική δοκιμή τελειώνει το 2024 και δεν είναι δοκιμή; Είναι λάθος να δίνουμε ψευδείς πληροφορίες, επειδή οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους.
ΠΗΓΗ: https://stopcensura.online/scienziato-contro-sileri-vaccini-sono-ancora-sperimentali-smettila-di-dire-falsita-alla-gente/
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