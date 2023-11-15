Виктория ПреобРАженская. «Черти на помойке».

https://youtu.be/0ODsYbMJc0g



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«Нищеброды, вам мало того, что сегодня произходит повсюду, а особенно в Украине и в России? Дебилы, которые продолжают верить низкопробным блогерам или новостным каналам, — всецело поглощены властью тёмных. А те, кто разпространяет клеветнические инсинуации в адрес отдельных известных личностей, делает это, чтобы отвлечь внимание народа от того, что творится на украинском фронте, от коррумпированной власти, античеловеческих законов, принимаемых зрадой, направленных на цифровизацию и чипизацию славян. Так, в последнее время внимание зомбомассы управители говновбросов переключили на захват СБУ помещения, где разполагалось украинское отделение «АллатРы», давно всем известного и спокойно существующего с десяток лет международного сообщества. Но почему-то все зомбовитые начали манипулировать информацией, соединяя «АллатРу» с Движением «Великого Белого Братства» начала 90-х. Но это то же самое, что мешать грешное с Праведным. Ничего общего у этих двух организаций нет и никогда не было. Однако, некие блогеры ловят на этом хайп, видимо, чтобы поднять число просмотров и окончательно разсорить между собой общество. При этом широко изпользуется любимая пугалка тёмных: «секта». А это ничто иное, как низкопробная невежественная манипуляция рептоСМИ...»

(Виктория ПреобРАженская. «Черти на помойке», 13.11.2023 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/cherti-na-pomojke ).

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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