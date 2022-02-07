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ЗЕМЛЯНЕ, РАЗОБЛАЧАЙТЕ АНТИХРИСТА И ЕГО СИСТЕМУ «ЗВЕРЬ»!
Vera Nika
Vera Nika
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416 views • February 07, 2022

Виктория ПреобРАженская. «ЗЕМЛЯНЕ, РАЗОБЛАЧАЙТЕ АНТИХРИСТА И ЕГО СИСТЕМУ «ЗВЕРЬ»!». Читает Автор. https://youtu.be/QrzfZ9PdeGA

Текстовая версия — https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/zemlyane,-razoblachajte-antihrista-i-ego-sistemu-zver

Фрагмент: «Матерь Мира — Это Единственная Сила, Которая Своим ДУХОМ Противостоит Антихристу. И, естественно, Она — Владычица Света. ХРИСТОС-СОФИЯ более четверти века Пребывает на Земле и Готовит сознание Грядущей Шестой РАсы землян к ПреобРАжению. И все эти годы Тёмные Силы Её очерняют и ненавидят, ибо знают, КТО ОНА. В начале 90-х годов Мария ДЭВИ ХРИСТОС Первой Начала РАзоблачать демоническую систему «Зверь», и за это Была оклеветана украинскими СМИ и сокрыта в темницу на 1260 библейских дней*, как и сказано в «Откровении». «Змей пустил вслед Жены воду, как реку»**, т.е. пустил повсюду клевету и по сей день боится Её Пламенного Слова и Духовного Света. Ибо недолго ему остаётся здесь царствовать со своими слугами Тьмы. Но Матерь Мира, в жёстких условиях глобального прессинга, Трудится для Духовного ВозРАЖДАния РУСИ. Ею Создана Золотая КультУра (victoriara.com) для Нового ПреобРАжённого ЧелоВечества. И это — для Избранных. А основная масса тупо верит поводырям Тьмы. И это — их выбор. Матерь Мира РАзделила Добро и Зло, Белое и чёрное. Что же такое СИСТЕМА «ЗВЕРЬ»? Это — лживая пропаганда чипизации, которая готовится повсеместно. Это — тотальный контроль и единая база данных, в которой собирается вся информация о жителях Земли для дальнейшего управления их сознанием через единый компьютерный центр «зверь». Это — глобализация в мире. Это — тайное мировое правительство, управляющее всеми государствами. Это — Ватикан, логово Антихриста (который явится через единую мировую религию). Это — постоянная ложь-хуцпа, навязываемая подконтрольными Антихристу СМИ. Это — банковский капитал. Это — система кредитования и налогообложения. Это — электронные деньги. Это — электронные документы. Это — ювенальная юстиция. Это — фармацевтический бизнес. Это — медицинское страхование и узкие специализации медиков (должных лечить не болезнь, а человека комплексно и безплатно). Это — борьба с инакомыслящими, жёсткая цензура в отношении всех неугодных Антихристу. Это — лженаука. Это — лжеизТария. Это — лжерелигия. Это — современные СМИ, телешоу. Это — постоянное запугивание землян, зомбирование-программирование на негативное мышление и страх. Это — политические баталии «за место под солнцем». Это — майданы, революции, войны и кровопролития. Это — искусственно созданный кризис во всех сферах жизни. Это — закостенелый патриархат. Это — секта Хабад, навязывающая миру свою экстремистскую идеологию. Это — ненависть, злоба, жажда наживы, поголовный секс и его извращения, погоня за «брендами». Это — биологическое и климатическое оружие, химтрейлы, разпыляющие над горадами ядовитые вещества. Это — генномодифицированные продукты. Это — «толерантность» ко всем видам демонизма. Это — русофобия и навязывание славянам ложных прозападных стереотипов поведения. Это — умышленное уничтожение артефактов ИзТарии Планеты и очагов древней культуры. Это — виртуальная «реальность». Это — сексуальное просвещение детей в школах и детских садах, демонические мультфильмы и современные детские книжки, умышленно изкажающие истинные ценности. Это — уничтожение основных человеческих качеств: доброты, любви, сострадания, милосердия, доверия, чести, совести. Это — поголовный блуд и похоть. Это — отсутствие уважения к женщинам и старикам. Это — искусственно навязанные стандарты «красоты» и всё, что делают со своим лицом и телом бездуховные женщины. Это — унижение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Мессии Эпохи Водолея, всяческое Её поругание, сокрытие Истинного Учения о Свете и замалчивание ИнФормации о Явлении Спасительницы на территорию Руси. И это — только лишь основные черты, существующей в мире, системы «Зверь». Если это отвергать и открыто разоблачать, то можно победить Антихриста...» (Виктория ПреобРАженская. «ЗЕМЛЯНЕ, РАЗОБЛАЧАЙТЕ АНТИХРИСТА И ЕГО СИСТЕМУ «ЗВЕРЬ»!», 04.03.2016).

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

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