Qui meurt du Covid ? Vidéo des professeurs Raoult & Camoin censurée sur YouTube

Incroyable mais vrai.Voilà que Youtube censure d'éminents professeurs comme s'ils étaient de vulgaires quidam. Tant mieux, en pleine guerre de l'information, ce geste autoritaire est d'une grande aide ; il va concourir à réveiller encore plus de gens ! La dictature satanique ne passera pas.Merci à France-Soir d'avoir ouvertement dénoncé la dictature de YouTube :« Cette vidéo parlait de la mutation du virus ainsi que des études favorables à l’Hydroxychloroquine, mettant ainsi en avant une carte du monde ou les pays utilisant l’hydroxychloroquine ou la bithérapie en vert. » France-SoirMon blogue :margueriterothe.com