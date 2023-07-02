Systemet är riggat del 2 - Elena Malmefeldt

Nu är det dags för min andra film om att Systemet är riggat, där jag använder Carl Bildt som exempel. Den här gången går jag igenom hur han under sin tid som utrikesminister, omöjliggjorde insyn av vad som pågick inom Utrikes Departementen både för journalister och allmänheten, vilket är ett brott mot offentlighetsprincipen som är del av den svenska grundlagen.

Mycket besynnerligt skedde det samtligt som FRA lagen kom att träda i kraft i Sverige, lagen om signalspaning (spioneri) som vi idag vet handlade om underrättelsetjänst för andra länders räkning och massavlyssning av medborgare. Kritiken mot Sverige blev massiv och lagen kritiserades redan från start.

Några år efter det att FRA lagen trädda i kraft och UD hade omöjliggjort insyn, avslöjade Snowden vidden av massavlyssningen och det blev ett stort kaos. Carl Bildt föraktar Snowden och tyckte han har förrått sitt land.

Vi vet att Snowden gjorde tvärtom, han förrådde inte sitt land. Ett land består av medborgare som betalar ett antal politiker för att ta till vara medborgarnas intressen. Ett land handlar inte om ett gäng maktgalna politiker som har rätten att göra precis vad som helst. I det här fallet, likväl många andra fall är det politiker som förråder sina medborgare, inte tvärtom, vilket man givetvis inte vill skall avslöjas.

Några år innan Snowdens avslöjanden, hade redan Julian Assange spritt sanningen om kriget i Irak och Afghanistan. Något som USA älskaren Carl Bildt ogillade skarpt, krig han varit med och lobbat för som den diplomat han utger sig för att vara, tillsammans med det självutnämnda diplomatiska USA.

Det här skulle minsann inte gå obemärkt förbi. Assange skulle överlämnas till USA från Sverige.

Förutom att Sverige förstör Julians Assange liv, blir Sverige, starkt ifrågasatta samt förlöjligade, främst på grund av de våldtäktsanklagelser som polis- och rättsväsendet drev mot Assange. Jag kommer i denna video gå igenom polisförhören.

Inte ens de kvinnor som Julian Assange hade haft sex med stod bakom dessa anklagelser. Kvinnorna och Assange blev brickor i ett spel, som drevs av politiker (främst Carl Bildt) samt polis- och rättsväsendet i Sverige.

Carl Bildt har drivit underrättelsetjänst för USA sedan hans militärtjänstgöring, han har lobbat för krig och blivit rik på dessa krig, han har drivit på massövervakning av medborgare och länder.

Inte konstigt att han hatar Snowden och Assange som vill sätta stopp för maktmissbruk och skapa transparens, samt står de båda bakom demokrati och de mänskliga rättigheterna.

Carl Bildt målar ut en bild av sig själv som är pinsamt förljugen, bilden av att han står bakom de mänskliga rättigheterna och demokrati, den spricker och krossas totalt i ljuset av sanningen.

I Omtanke,

Elena

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