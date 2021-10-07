Wimpertroela Mita zorgt voor nog meer ruzie en verdeeldheid in wappieland!

In een weer veel te lange livedinges gaat wimpertroela Mita Overvliet nog maar eens volledig los haar mede-wappies, die nu op hun beurt enorm kwaad zijn en dat is nog zacht uitgerdrukt!

Alle namen worden genoemd, iedereen is Videre en het zijn echt allemaal racisten en cyberpesters!

Iehoerawajaahh Beekwielder is boos, steekt dingen in de fik en wekt hiermee de indruk bij Jodensterdrager Kimmy Thomasse dat het de adoptiepapieren van de compleet gestoorde Mita zijn en wappie Richard Haring is het ook duidelijk meer dan zat!

Nou, gefeliciteerd wimpertroelala, je hebt voor verdeeldheid gezorgd, je schuldig gemaakt aan smaad en laster en nu echt iedereen tegen je in het harnas gejaagd, dom dom dom.

Wat je niet wist is dat je met je domme hoofd waarschijnlijk Sven van Video in Verzet hebt toegelaten in je uiterst geheime babbelboksje, je weet wel, waar je de gegevens van echt iedereen zomaar doorstuurt. En die Sven weet nu precies wat je daar zit te doen. Je kan ook werkelijk niks Mita, echt, als er een andere naam bestond voor dom zou het Mita zijn.

Ruzie in Wappieland, het Videre Collectief hoeft er niet eens moeite meer voor te doen, wij hangen lekker achterover en lachen ons helemaal rot.

Veel plezier nog in Frankrijk Mita, want zelfs wij begrijpen dat je nu niet zo goed meer naar Nederland durft te komen.