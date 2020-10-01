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5G: Αποκαλύψεις, νέα δεδομένα, κρυμμένες έρευνες Focus fm (miss kitty channel)
MissKitty
MissKitty
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559 views • October 01, 2020
Καλεσμένος ο καθηγητής Χ.Γεωργίου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης. Συνεργάζεται απο το 2006 με τη NASA.
Τίτλοι σπουδών και έρευνες στο βιογραφικό του:
Mάστερ στη Bιοχημεία, Roosevelt University, HΠA (1979).
Διδακτορικό στη Βιοχημεία, IIllinois Institute of Technology, HΠA (1985).
Mεταδιδακτορικές σπουδές στη Bιοχημεία-Μοριακή Βιολογία, Tμήμα Bιοχημείας, University of Illinois at Urbana-Champaign, HΠA (1985-87).
Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες
Καλύπτουν την περιοχή της Bιοχημείας του Οξειδωτικού Στρες, και της Αστροβιολογίας. Επικεντρώνεται στα ακόλουθα επιμέρους ερευνητικά πεδία: Μελέτη της βιοχημείας του οξειδωτικού στρες στους οργανισμούς και σχέση του με τη διαφοροποίηση και, γενικότερα, με φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις βιολογικού και ιατρικού ενδιαφέροντος. Επίδραση ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών υπερχαμηλών συχνοτήτων (50 Hz) στο οξειδωτικό στρες των οργανισμών. Ανάπτυξη αναλυτικών βιοχημικών μεθόδων για την in vivo/vitro μέτρηση διαφόρων παραμέτρων του οξειδωτικού στρες και άλλων σχετιζόμενων βιολογικών παραμέτρων. Έρευνα στην Αστροβιολογία: Προέλευση και εξεύρεση ζωής σε άλλους πλανήτες. Ταυτοποίηση οξειδωτών ανασταλτικών μικροβιακής ζωής και επαγωγών οξειδωτικού στρες σε άλλους πλανήτες (π.χ. στον Άρη, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο ερήμους όπως Atacama, Mojave, Ανταρκτική κ.α.). Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με τον αστρογεωφυσικό Christopher McKay (NASA Ames Research Center, Space Science and Astrobiology Division, SST, Moffett Field, California, USA), τον γεωμικροβιολόγο Henry Sun (Desert Research Institute, Las Vegas, Nevada, USA), και τον καθηγητή Βιοχημείας Dave Deamer (Departments of Biomolecular Engineering, and Chemistry and Biochemistry, University of California, at Davis/Santa Cruz).
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5gbreaking newsmobilemiss kittyfocus fmgeorgiouradiobiology
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