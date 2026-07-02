Sozialstaat, Eigentum und Nächstenliebe (Auszug aus Ep.150)

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Gibt es eine Alternative zum Sozialstaat mit seinen zwangssolidarischen Abgaben?
Auszug aus der Lesung des letzten Kapitels von 'Das Ende des Bösen' von Jeremy Locke. Schau die volle Sendung an einer der folgenden Adressen:
https://odysee.com/@bannbrecher:a/150
https://www.bitchute.com/video/YIWKqwU4eKpN
https://rumble.com/v7c2yfw-episode-150-stehe-aufrecht-das-ende-des-bsen-von-jeremy-locke-kapitel-9.html
https://open.spotify.com/episode/1TpAmhruap3pGUWdJ4toia?si=whrXxNY1RA6pmfzyMFf63A
Weitere Infos zum Kanal und der Sendereihe: https://bannbrecher.de
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