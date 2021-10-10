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Outline of Post-War NEW WORLD ORDER Map aka The Gomberg's Map (Mapa Gomberga)
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123 views • October 10, 2021
Mapa Gomberga czyli z angielskiego "Zarys Powojennej Mapy Nowego Porządku Świata", po polsku "Dzielenie skóry na niedźwiedziu" a po rosyjsku "Światowy komunizm".
Proszę nie doszukiwać się autentycznego rodowodu człowieka o nazwisku Maurice Gomberg. Jest on zapewne tak samo trefny jak rodowód niejakiego Jamesa Bonda. Mapa musiała powstać jako potwierdzenie zawarcia nieoficjalnej "umowy" pomiędzy Wielką Brytanią, USA oraz ZSRR a ostatnią rzeczą jaką chcieli jej twórcy było przedstawianie się z imienia i nazwiska. Wymyślono więc dla gojów historyjkę o zegarmistrzu Gombergu co i tak nie zmienia faktu, że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, kto i z jakimi to pierwszorzędnymi korzeniami tą mapę opracował.
Ukrytą informacją, którą musiano przekazać światu był tutaj jedynie rodowód Gomberga, którego przedstawiono jako żydowskiego emigranta z Rosji. Mapa zawiera jednak zbyt wiele tajnych informacji i opracowań jak na pracę jednego człowieka (nawet Żyda). Jakiś tam Maurycy Gomberg nigdy nie nakreśliłby tej mapy sam, nawet gdyby był ... zegarmistrzem światła purpurowym.
Link do Biblioteki Kongresu USA i znajdującej się w nim mapy: https://www.loc.gov/item/gm70005331/
Proszę nie doszukiwać się autentycznego rodowodu człowieka o nazwisku Maurice Gomberg. Jest on zapewne tak samo trefny jak rodowód niejakiego Jamesa Bonda. Mapa musiała powstać jako potwierdzenie zawarcia nieoficjalnej "umowy" pomiędzy Wielką Brytanią, USA oraz ZSRR a ostatnią rzeczą jaką chcieli jej twórcy było przedstawianie się z imienia i nazwiska. Wymyślono więc dla gojów historyjkę o zegarmistrzu Gombergu co i tak nie zmienia faktu, że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, kto i z jakimi to pierwszorzędnymi korzeniami tą mapę opracował.
Ukrytą informacją, którą musiano przekazać światu był tutaj jedynie rodowód Gomberga, którego przedstawiono jako żydowskiego emigranta z Rosji. Mapa zawiera jednak zbyt wiele tajnych informacji i opracowań jak na pracę jednego człowieka (nawet Żyda). Jakiś tam Maurycy Gomberg nigdy nie nakreśliłby tej mapy sam, nawet gdyby był ... zegarmistrzem światła purpurowym.
Link do Biblioteki Kongresu USA i znajdującej się w nim mapy: https://www.loc.gov/item/gm70005331/
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