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Oud nieuws met Wappie Willem!
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214 views • October 18, 2021
Dit is wappie Willem Sikkema, op Facebook heeft hij een pagina aangemaakt, 'Samen zijn wij 1' zodat hij daar lekker kan livedingessen. Ook heeft hij voor de verandering ook maar een verse website de lucht ingegooid dus gekkie Willem heeft er zin in!
Wappie Willem heeft een krantenartikel uit 2019 gevonden waarin stond dat de VVD een onderzoek wilde doen naar ouders die zich niet wilden laten inenten.
Wappie Willem vindt dat wel oké want dan hebben de ongevaccineerden ook vrijstelling van alle belastingen!
Wappie Willem Sikkema is een ijverig baasje, naast 'Samen zijn wij 1' maakte hij ook deel uit van de prutspartij van wappiekabouter Arjan Gelder, Wil.Nu. En dat is niet alles, ook was Willem lekker van de straat met zijn website 'Ondernemend leven'.
Wappie Willem, een beetje sneue man die eigenlijk beter een leuke hobby kan gaan zoeken zo op zijn oude dag, want dit gaat het niet worden Willem!
Wappie Willem heeft een krantenartikel uit 2019 gevonden waarin stond dat de VVD een onderzoek wilde doen naar ouders die zich niet wilden laten inenten.
Wappie Willem vindt dat wel oké want dan hebben de ongevaccineerden ook vrijstelling van alle belastingen!
Wappie Willem Sikkema is een ijverig baasje, naast 'Samen zijn wij 1' maakte hij ook deel uit van de prutspartij van wappiekabouter Arjan Gelder, Wil.Nu. En dat is niet alles, ook was Willem lekker van de straat met zijn website 'Ondernemend leven'.
Wappie Willem, een beetje sneue man die eigenlijk beter een leuke hobby kan gaan zoeken zo op zijn oude dag, want dit gaat het niet worden Willem!
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