Henry Hafenmayer [Auf Wuwox und Telegram] ⚡️

Sehr geehrte Kameraden und Freunde,um das Andenken von Henry Hafenmayer zu ehren und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sind auf Wuwox und Telegram neue Kanäle entstanden.





Damit man auch weiterhin seine Videos ansehen kann und die wichtigen Informationen in das Volksbewusstsein bekommt.





Er hat bis zuletzt tapfer gekämpft und es liegt an uns allen seinen Kampf weiterzuführen.





Ein großes Dankeschön geht an dich, Henry!

Du wurdest am 5.9.72 geboren und bist am 11.8.21 in die Ewigkeit gegangen.

Du hinterlässt eine große Lücke in unseren Reihen und Herzen.

Dein Erbe und Lebenswerk wird in uns allen fortbestehen! 🤝❤️





Teilt gerne den Trailer, sichert euch die Videos und ladet sie wieder hoch.

Weitere Videos werden stetig hochgeladen.





Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





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