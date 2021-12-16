ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ.

Με εστίαση στη θεραπεία με τα Ανθοϊάματα

Ομιλήτρια η Όλγα Μπασιούδη Σύμβουλος - Συντονίστρια Συστημικής Αναπαράστασης, και Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων. Έχει εκπαιδευτεί στη Θεραπεία του Τραύματος & της Μετατραυματικής Διαταραχής (PTSD) με την Δρ. Jane Simington, και στη Θεραπεία του Πένθους. Μαθητεύει στην φιλοσοφία και στην πνευματική θεραπεία.

Μιλάει για τα συναισθήματα: για συναισθήματα που αποδυναμώνουν και συναισθήματα που ενδυναμώνουν - συναισθήματα που συντηρούν την δυσκολία και το πρόβλημα και συναισθήματα που προάγουν την αλλαγή και την λύση.

Συναισθήματα που αρρωσταίνουν και συναισθήματα που γιατρεύουν.

μέσα από την θέαση του Bert Hellinger και της συστημικής αναπαράστασης.