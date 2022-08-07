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Revue des partis politiques provinciaux, en ce samedi, 6 août 2022
webzen
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20 views • August 07, 2022

Quel plaisir de vous savoir en train de profiter de vos vacances d'été, en assumant que vous ayez pu en prendre. C'est important de vous ressourcer.


Prêts pour le "direct"? Super, on plonge...


Comme premier sujet, j'ai parlé des partis politiques principaux qui sollicitent le vote des Québécois, en prévision du scrutin du 3 octobre 2022:


https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1817


J'ai aussi mentionné l'adoption à l'unanimité du projet de loi 15 de Lionel Carmant, le 15 avril 2022:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3785


Les 4 partis à l'Assemblée nationale qui luttent ensemble contre la COVID, selon les décisions unilatérales de la CAQ, c'est ici:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3329


Si vous voulez voir les photos de Dominique Anglade à Bilderberg, à Turin, en Italie, en 2018:


https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=848


--


Pour le nom de la firme chinoise dans laquelle Power Corp. a une importante participation, c'est ChinaAMC.


--


La brève mention de Kamala Harris qui se présente comme "She/Her", c'est ici:


https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1804


--


J'ai brièvement mentionné un site web pour créer votre propre formation en ligne (gratuitement pour la 1ere), j'en parle un peu plus, ici:


https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1811


--


S'il-vous-plaît, si vous le pouvez et le voulez, aidez-moi à éveiller.


https://paypal.me/logixca


https://donorbox.org/claude-gelinas


Par Interac: [email protected]

Q = Ton nom et R = Claude


Merci de m'accompagner.


--


Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4270


--

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