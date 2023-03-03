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“Πάμε κι όπου βγει” – ΦΤΟΥ ΣΑΣ ΡΕΜΑΛΙΑ!
Νέοι άνθρωποι τα περισσότερα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. Οργή μεγάλη στους νέους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να την εκφράζουν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο από το tiktok.
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