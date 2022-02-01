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Спасение человечества, Защита от чипизации. Явление Майтрейи. Фрагмент Видео Виктории ПреобРАженской. Тема — «Древний Египет и РАсия: Начало и Конец Эпохи Льва...»
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320 views • February 01, 2022
https://usmalos.com/iztaricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/stati-marii-devi-xristos-1990-1993/fenomen-vtorogo-prishestviya-xrista — «Феномен Второго Пришествия ХРИСТА, или Эксплантация Планетарного Логоса в Тело Женского Начала!»
В Видео — фрагмент лекции-семинара Виктории ПреобРАженской. Тема — «Древний Египет и РАсия: Начало и Конец Эпохи Льва и Эпохи Водолея на Кардинальном Кресте МиРАздания» (№2)
!!! Учтите. За прежние десятилетия вас обвели вокруг пальца — наделали сект и так заставили верить что Спасительная вера это ещё одна «секта». Поэтому от страха мозги и сердце у многих отключаются. Когда слышите или вспоминаете, «секта», — то уже и думать не можете. Так тёмные добились своего, лишили многих
Защиты. И поделом маловерным, потому что всё равно бы не устояли в вере.
При этом ккто-то, несмотря на клевету, такую же, как и вы слышали, — всё равно почувствовал великую Любовь и осознал Истину! Так что сами все выбирают. Как и прежде, Свет Пришёл. Но разве все, условно верующие, Его почувствовали и остались верными несмотря ни на что? У Исуса Христа оказалось лишь несколько десятков учеников. А остальные показали себя как духовно слепые и недостаточно зрячие.
Никто никого уговаривать не будет! Сейчас будут Спасены только могущие узнать Свет, почувствовать Высшую Любовь!
А остальные сами откажутся от Защиты и будут принудительно «вакцинированы»-чипированы. Потому что так допущены все условия — чтобы произошло деление на уже способных верить, научившихся за все прежние века, и на безверных.
Вам сказали «Что такого не может быть»? Вас научили «Если скажут вам, не верьте» (не упомянув, что такое предупреждение разсчитано лишь не будущие времена «дней великой скорби»)? А вы сами не перепроверили, доверились слепым лжетолкователям?..
Воистину, у БАЖЕНственности найдётся Управа на маловерных! В том числе и через накопившие церковные изкажения писаний.
А ведь все знания Даны, и есть ответы на все возникшие вопросы … да только дело у некоторых не доходит до того, чтобы такие ставшие перед порогом «Узкого пути», шагнули навстречу Спасительной для них и других Истине ... Потому что назвали по телевизору и в газетах, что «секта» и заранее специально сделали много разных действительно сект. И так запугали даже славян, такая технология сработала. Вот и разбредаются большинство по «широкому пути», ведущему в погибель, как сказано в Евангелии.
И на это всё приходится смотреть. И мало чем можно помочь маловерным, потому что у них действительно закрыты глаза. Которые могут открыть тогда, когда уже будет слишком поздно.
Предсказания:
«Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Явление Великой Матери Мира было предопределено и возвещено» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/yavlenie-velikoj-materi-mira-bylo-predopredeleno-i-vozvescheno
«Тайна Явления Матери Мира. Часть 8» — https://youtu.be/juoSnDQsRrU
Смотрите на Сайте в разделе https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/ — «Пророчества о Явлении Матери Мира»:
Пророчества разных народов о Явлении Матери Мира, старцы и старицы, Нострадамус, Ванга, Д. Андреев, В. Соловьев, Н.К. Рерих, Древний Египет, Апокрифы, Библия, Фатима, Макс Гендель, Эдгар Кейси, Евангелие Исуса Христа Эпохи Водолея, Послание Солунянам, Иконы, Мегалитические сооружения, Философы и мыслители, СакРАльность Руського Языка.
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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
В Видео — фрагмент лекции-семинара Виктории ПреобРАженской. Тема — «Древний Египет и РАсия: Начало и Конец Эпохи Льва и Эпохи Водолея на Кардинальном Кресте МиРАздания» (№2)
!!! Учтите. За прежние десятилетия вас обвели вокруг пальца — наделали сект и так заставили верить что Спасительная вера это ещё одна «секта». Поэтому от страха мозги и сердце у многих отключаются. Когда слышите или вспоминаете, «секта», — то уже и думать не можете. Так тёмные добились своего, лишили многих
Защиты. И поделом маловерным, потому что всё равно бы не устояли в вере.
При этом ккто-то, несмотря на клевету, такую же, как и вы слышали, — всё равно почувствовал великую Любовь и осознал Истину! Так что сами все выбирают. Как и прежде, Свет Пришёл. Но разве все, условно верующие, Его почувствовали и остались верными несмотря ни на что? У Исуса Христа оказалось лишь несколько десятков учеников. А остальные показали себя как духовно слепые и недостаточно зрячие.
Никто никого уговаривать не будет! Сейчас будут Спасены только могущие узнать Свет, почувствовать Высшую Любовь!
А остальные сами откажутся от Защиты и будут принудительно «вакцинированы»-чипированы. Потому что так допущены все условия — чтобы произошло деление на уже способных верить, научившихся за все прежние века, и на безверных.
Вам сказали «Что такого не может быть»? Вас научили «Если скажут вам, не верьте» (не упомянув, что такое предупреждение разсчитано лишь не будущие времена «дней великой скорби»)? А вы сами не перепроверили, доверились слепым лжетолкователям?..
Воистину, у БАЖЕНственности найдётся Управа на маловерных! В том числе и через накопившие церковные изкажения писаний.
А ведь все знания Даны, и есть ответы на все возникшие вопросы … да только дело у некоторых не доходит до того, чтобы такие ставшие перед порогом «Узкого пути», шагнули навстречу Спасительной для них и других Истине ... Потому что назвали по телевизору и в газетах, что «секта» и заранее специально сделали много разных действительно сект. И так запугали даже славян, такая технология сработала. Вот и разбредаются большинство по «широкому пути», ведущему в погибель, как сказано в Евангелии.
И на это всё приходится смотреть. И мало чем можно помочь маловерным, потому что у них действительно закрыты глаза. Которые могут открыть тогда, когда уже будет слишком поздно.
Предсказания:
«Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Явление Великой Матери Мира было предопределено и возвещено» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/yavlenie-velikoj-materi-mira-bylo-predopredeleno-i-vozvescheno
«Тайна Явления Матери Мира. Часть 8» — https://youtu.be/juoSnDQsRrU
Смотрите на Сайте в разделе https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/ — «Пророчества о Явлении Матери Мира»:
Пророчества разных народов о Явлении Матери Мира, старцы и старицы, Нострадамус, Ванга, Д. Андреев, В. Соловьев, Н.К. Рерих, Древний Египет, Апокрифы, Библия, Фатима, Макс Гендель, Эдгар Кейси, Евангелие Исуса Христа Эпохи Водолея, Послание Солунянам, Иконы, Мегалитические сооружения, Философы и мыслители, СакРАльность Руського Языка.
_________________________
Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Подробнее: «Скачать. Материалы Сайта для чтения без Интернета» — https://usmalos.com/skachat.-materialy-sajta-dlya-chteniya-bez-interneta
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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