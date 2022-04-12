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EXPLOSIVE! SEALED FILES IN U.S. COURT - DURHAM - HILLARY - BIDEN - EPSTEIN - TORTURE - CANNIBALSIM
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483 views • April 12, 2022
EXPLOSIVE ANALYSIS REVEALS RECORDS SHOW THE EVIDENCE WAS NOT THE TESTIMONY OF THE PLAINTIFF RANDI LYNN ERICKSON, BUT RATHER, WAS SWORN TO (BY AN EYEWITNESS TO CANNBALISM) IN FRONT OF A DIFFERENT NOTARY IN TEXAS, WHICH WAS SENT TO ERICKSON WHICH ERICKSON THEN ESCROWED FOR 'MELANIA'S TASK FORCE'***** *****RANDI LYNN ERICKSON THEN USED THE EVIDENCE TO SUPPORT HER PETITION FOR INJUNCTIVE RELIEF AFTER CIA-FBI-PARAMILITARY BEGAN THREATENING TO KIDNAP AND MURDER HER. ERICKSON IS A MINNESOTA NOTARY AND USED HER LICENSE(S) TO TURN OVER THE EVIDENCE TO THE COURT, ACTING IN HER 'JUDICIAL' CAPACITY (SUCH AS WOULD A MANDATED REPORTER), AS OPPOSED TO A 'STATUATORY' CAPACITY (SUCH AS HOW A BAR ATTORNEY FILES SOMETHING). *****THIS IS HISTORIC BECAUSE RANDI LYNN ERICKSON MANAGED TO GET AROUND THE GATEKEEPERS THAT ALWAYS PREVENT THE EVIDENCE FROM MAKING IT INTO A COURT FILE***** *****THE NAMES OF THE U.S. PRESIDENTS WHO HAVE ALLEGEDLY TORTURED AND EATEN CHILDREN WAS NOT MADE PUBLIC BY RANDI LYNN ERICKSON, RATHER, IT WAS MADE PUBLIC BY DROEL LAW FIRM
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