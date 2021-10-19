QUEBEC COVID-19 MARTIAL LAW: GÉRÉ PAR DES CLOWNS

Court extrait vidéo qui est destiné à sensibiliser les québécois à l'absurdité du confinement sanitaire dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et à son LIEN ÉVIDENT avec les GRAND RESET annoncé par les globalistes du forum de Davos (et pleinement endossé par notre premier ministre Justin Trudeau) au cours duquel les citoyens du Canada vont être forcés à devenir les guinea pigs d'une expérience sociale au cours de laquelle ils seront contraint au communisme et devront vivre une vie d'insignifiance scrutée à la loupe sous la gouverne d'un totalitarisme scientifique et d'une tyrannie médicale absolue.