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An Uwe Hampel Firma Polizei Northeim.mp4
❌Adrian Lachstaedter❌
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13 views • September 07, 2023

Schon 100.000 Mal aufgerufen. Wem gehört die Firma Polizei?:https://t.me/PERSON_wird_mensch/1027


Herr Hampel hat seinen Wisch zussammen mit dem Originalumschlag und einem UCC Handelsrecht Hinweisschreiben zurückerhalten.

https://www.dhl.de/de/privatkunden/dhl-sendungsverfolgung.html?piececode=RT626357034DE

Die BRiD begeht ständig Ultra Vires Verbrechen:

https://t.me/StaatsSimulation_BRD/878


24/7 365 Tage im Jahr elektromagnetische Vergewaltigung mit Chipimplantaten und Energiewaffen

https://www.bitchute.com/video/M0uinvxOSVul/

Ich habe tagelang Schmerzen und Probleme beim Wasserlassen wenn der BND erstmal richtig loslegt.

Wieso gibt es denn hier keine Ermittlungen Herr Hampel?

Macht also 4 Jahre #Unterlassung eurerseits.

Ich kann hier alles zussammenfallen lassen ich bin das Bindeglied zwischen allen Kindesmissbrauchsfällen unter anderem Trier und Lügde in Deutschland da

ich ein Kontrollakten Kind bin und mich auch Prominente wie Bundeskanzler Olaf Scholz und Fernsehmoderator Günter Jauch und

Wirtschaftsminister Robert Habeck missbraucht haben. Kontrollakten Kind bedeutet: Ich wurde unter Drogen von meinem Illuminati

und Freimaurer/Templer Großvater Tino Lachstädter

rumgereicht und musste in abgedunkelten Räumen Schwänze lutschen damit mein Großvater alle erpressen kann.

Es hängen auch zwei Todeslager im Volksmund auch fälschlicherweise als "psychiatrisches Krankenhaus" bezeichnete Anstalten mit drin.

Das Albert Schweizer "Therapeutikum" in Holzminden sowie das Ameos Hildesheim. Beide Chefärtze haben mich missbraucht.

Das traurige ist es ist schon lange bekannt was in Holzminden so abging. Warum hat niemand diesen Laden zugemacht?

https://www.spiegel.de/politik/hab-dich-nicht-so-a-f7d9d8b5-0002-0001-0000-000007933457

Wenn man mal kurz nachdenkt.

Psychiatrie ist doch der Hotspot für Kindesmissbrauch. Niemand kommt an die Kinder ran und wenn sie was sagen heißt es "Dies seie Teil der Krankheit" ...


Polizeikorruption Northeim,Einbeck,Göttingen

https://www.derstandard.de/story/2000123897427/missbrauch-in-luegde-polizeipraesident-gesteht-fehler-ein


Zum Thema Psychopathologie der Geheimdienste:

Die CIA leitete eine Organisation namens "The Finders", die Kinder aus Kindertagesstätten entführte, sie in Käfige auf einer Farm in Virginia sperrte, sie satanischen Ritualen unterwarf, sie an Orgien, Blutritualen und der Opferung anderer Kinder teilnehmen ließ und sie dann als Sexsklaven über das Meer verkaufte.


Das FBI fand dies bei einer Untersuchung heraus.

Was taten sie?

Sie haben es vertuscht. 👇🏼


vault.fbi.gov/the-finders


Diese Psychopathen kontrollieren ganz Einbeck und noch viele andere Städten. Man muss sich um Prinzip ja nur die Chefs kaufen bzw erpressen.

https://perception-gates.home.blog/2018/12/26/mk-ultra-2-project-monarch-das-traumabasierte-sklavenprogramm-der-kabale/


Also ich bin definitv nicht der gestörte hier. Der Zweck heiligt meine Mittel.

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germanygermandeutschdeutschland
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