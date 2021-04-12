© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
12.04.2021. Нам нужен глубинный электрод, чтобы попасть в зону боли (Выпуск № 197 часть II (2)).
Follow
0
Share
Report
5651 views • April 10, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
08:05 Как преодолеть РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ и ГНЕВ? Почему мы предаёмся злопамятности? Авва Дорофей. https://www.youtube.com/watch?v=R2Pae1Jv8UE.
19:35 Пастор перевоспитал всех бандюков РАЙОНА, куда боялись ехать даже КОПЫ... Вот, что из этого ВЫШЛО. https://www.youtube.com/watch?v=ESQI6xk_S48.
36:18 Президент Бурунди выгнавший аферистов ВОЗ внезапно умер. https://aizen-tt.livejournal.com/1622709.html.
37:10 В Танзании исчез не веривший в коронавирус президент. https://www.mk.ru/politics/2021/03/12/v-tanzanii-ischez-ne-verivshiy-v-koronavirus-prezident.html.
38:35 Как понять есть ли Благодать в храмах. https://www.youtube.com/watch?v=m-Zkl-rATRg.
53:39 "А ЕСЛИ Я УМРУ ОТ ВИРУСА?!" МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ. https://www.brighteon.com/1241f2d5-1816-4289-a966-25e63b4e9e46.
01:03:01 Письмо слушателя. От неверного лечения умерла мама.
01:10:35 Русские, одумайтесь! Лопатин Евгений Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=2ytDDug9wd8.
01:17:35 МАСКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭЛЕМЕНТОМ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ… онищенко. https://vk.com/olgachetverikova?w=wall-49622204_390416.
01:20:43 Вы будете в ШОКЕ, узнав зачем 5000 человек выстроились у ШКОЛЫ... Они стояли весь день под ДОЖДЕМ… https://www.youtube.com/watch?v=LAqAFqnEJWQ.
Сегодня мы поговорим как избежать лжи и злопамятности. Увидим, что даже один человек в поле воин. Узнаем, что глав государств, которые не верили в коронавирус убрали различными образами. Обсудим, как узнать если Благодать в храмах. Напомним, что к каждому делу необходимо приступать с Христом в сердце и душе. Опять увидим, что не понятно чем и от чего нас лечат.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
08:05 Как преодолеть РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ и ГНЕВ? Почему мы предаёмся злопамятности? Авва Дорофей. https://www.youtube.com/watch?v=R2Pae1Jv8UE.
19:35 Пастор перевоспитал всех бандюков РАЙОНА, куда боялись ехать даже КОПЫ... Вот, что из этого ВЫШЛО. https://www.youtube.com/watch?v=ESQI6xk_S48.
36:18 Президент Бурунди выгнавший аферистов ВОЗ внезапно умер. https://aizen-tt.livejournal.com/1622709.html.
37:10 В Танзании исчез не веривший в коронавирус президент. https://www.mk.ru/politics/2021/03/12/v-tanzanii-ischez-ne-verivshiy-v-koronavirus-prezident.html.
38:35 Как понять есть ли Благодать в храмах. https://www.youtube.com/watch?v=m-Zkl-rATRg.
53:39 "А ЕСЛИ Я УМРУ ОТ ВИРУСА?!" МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ. https://www.brighteon.com/1241f2d5-1816-4289-a966-25e63b4e9e46.
01:03:01 Письмо слушателя. От неверного лечения умерла мама.
01:10:35 Русские, одумайтесь! Лопатин Евгений Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=2ytDDug9wd8.
01:17:35 МАСКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭЛЕМЕНТОМ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ… онищенко. https://vk.com/olgachetverikova?w=wall-49622204_390416.
01:20:43 Вы будете в ШОКЕ, узнав зачем 5000 человек выстроились у ШКОЛЫ... Они стояли весь день под ДОЖДЕМ… https://www.youtube.com/watch?v=LAqAFqnEJWQ.
Сегодня мы поговорим как избежать лжи и злопамятности. Увидим, что даже один человек в поле воин. Узнаем, что глав государств, которые не верили в коронавирус убрали различными образами. Обсудим, как узнать если Благодать в храмах. Напомним, что к каждому делу необходимо приступать с Христом в сердце и душе. Опять увидим, что не понятно чем и от чего нас лечат.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.