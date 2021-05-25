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79) Esclarecimento sobre radiofrequências preocupações evidências e cumplicidade OMS e ICNIRP
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8 views • May 25, 2021
Palestra nos ANJOS70, 12 Julho, 2020. São apresentadas de forma sintetizada as preocupações dos cientistas relativamente à nova geração de telecomunicações, a cumplicidade, entre a OMS e o ICNIRP, na produção das directrizes de utilização de dispositivos móveis é discutida e, finalmente, várias evidências são discutidas como o estudo do Instituto Ramazzini (Itália) com ratos de laboratório, e o da reserva natural do Monte Nardi (Australia) patrocinado pela UNESCO onde foram registadas extinções relacionadas com a exposição da vida animal às radiofrequências.
Para mais informações sobre o tema podem ser consultadas a seguintes ligações:
Entrevistas:
1. https://www.youtube.com/watch?v=-7HhcPfhUbE
2. https://tvi24.iol.pt/sociedade/programa-alexandra-borges-livro/livro-de-reclamacoes-antena-de-telecomunicacoes-junto-a-escola-e-lar-de-idosos
3. https://www.brighteon.com/859644b6-c66c-4575-89e6-1aef48a8734a
4. https://www.brighteon.com/f081ec36-1b47-4af7-a9ae-10e70fbaa1e0
5. https://www.brighteon.com/68954a67-40a7-4588-9938-10ca419ad205
6. https://www.youtube.com/watch?v=aqFdg01jnk0 ou https://www.brighteon.com/89b2b837-6ee5-4bd4-92cc-64567d24dff3
Artigos de opinião:
1. https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-que-e-a-tecnologia-5g-e-quais-os-seus-perigos-537576
2. https://www.publico.pt/2019/12/25/sociedade/opiniao/alteracoes-climaticas-5g-sera-estao-preocupados-connosco-1898427
3. https://noticiasviriato.pt/antenas-de-telecomunicacoes-proximas-de-escolas-alguns-factos-que-devemos-saber/
4. https://observamagazine.pt/maio/om.html#p=36
5. https://noticiasviriato.pt/governo-autoriza-que-operadoras-testem-5g-sem-debate-nem-consentimento-dos-portugueses/
Apresentação:
1. https://drive.google.com/file/d/1MrI1r_-SbgNXftG95iHTVSOPPOSClill/view
2. https://www.youtube.com/watch?v=WVQSviRSjEI
3. https://www.youtube.com/watch?v=u_bPL-m0_sI
Canal:
1. https://www.youtube.com/channel/UChxKhWsqUHrpuwImztUrigQ
O CV resumido:
Hugo Silva é Professor Auxiliar no Departamento de Física da Universidade de Évora e é membro integrado do Instituto de Ciências da Terra. Durante o doutoramento explorou as propriedades electromagnéticas de nanomateriais. Fez pos-doc em precursores electromagnético de sismos pelo qual recebeu o prémio de estímulo à investigação da Fundação Calouste Gulbenkian. Trabalhou depois em electricidade atmosférica, tendo-se dedicado aos efeitos de poluição urbana. Foi investigador visitante na Universidade de Bristol, onde tomou conhecimento sobre os efeitos das linhas de alta tensão de transporte de electricidade na saúde humana. Dedicou-se depois à energia solar e, recentemente, ao bio-electromagnetismo colaborando com o Environmental Health Trust. A lista publicações, da qual consta de 60 artigos científicos, e a expectiva métrica pode ser encontrada aqui: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55986581800
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
Para mais informações sobre o tema podem ser consultadas a seguintes ligações:
Entrevistas:
1. https://www.youtube.com/watch?v=-7HhcPfhUbE
2. https://tvi24.iol.pt/sociedade/programa-alexandra-borges-livro/livro-de-reclamacoes-antena-de-telecomunicacoes-junto-a-escola-e-lar-de-idosos
3. https://www.brighteon.com/859644b6-c66c-4575-89e6-1aef48a8734a
4. https://www.brighteon.com/f081ec36-1b47-4af7-a9ae-10e70fbaa1e0
5. https://www.brighteon.com/68954a67-40a7-4588-9938-10ca419ad205
6. https://www.youtube.com/watch?v=aqFdg01jnk0 ou https://www.brighteon.com/89b2b837-6ee5-4bd4-92cc-64567d24dff3
Artigos de opinião:
1. https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-que-e-a-tecnologia-5g-e-quais-os-seus-perigos-537576
2. https://www.publico.pt/2019/12/25/sociedade/opiniao/alteracoes-climaticas-5g-sera-estao-preocupados-connosco-1898427
3. https://noticiasviriato.pt/antenas-de-telecomunicacoes-proximas-de-escolas-alguns-factos-que-devemos-saber/
4. https://observamagazine.pt/maio/om.html#p=36
5. https://noticiasviriato.pt/governo-autoriza-que-operadoras-testem-5g-sem-debate-nem-consentimento-dos-portugueses/
Apresentação:
1. https://drive.google.com/file/d/1MrI1r_-SbgNXftG95iHTVSOPPOSClill/view
2. https://www.youtube.com/watch?v=WVQSviRSjEI
3. https://www.youtube.com/watch?v=u_bPL-m0_sI
Canal:
1. https://www.youtube.com/channel/UChxKhWsqUHrpuwImztUrigQ
O CV resumido:
Hugo Silva é Professor Auxiliar no Departamento de Física da Universidade de Évora e é membro integrado do Instituto de Ciências da Terra. Durante o doutoramento explorou as propriedades electromagnéticas de nanomateriais. Fez pos-doc em precursores electromagnético de sismos pelo qual recebeu o prémio de estímulo à investigação da Fundação Calouste Gulbenkian. Trabalhou depois em electricidade atmosférica, tendo-se dedicado aos efeitos de poluição urbana. Foi investigador visitante na Universidade de Bristol, onde tomou conhecimento sobre os efeitos das linhas de alta tensão de transporte de electricidade na saúde humana. Dedicou-se depois à energia solar e, recentemente, ao bio-electromagnetismo colaborando com o Environmental Health Trust. A lista publicações, da qual consta de 60 artigos científicos, e a expectiva métrica pode ser encontrada aqui: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55986581800
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
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