Narrativas Expuestas

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
La entrevista aborda el creciente descontento frente a la influencia judía y sionista en la política y los medios estadounidenses. Stew Peters expresa su frustración con la propaganda y la manipulación, mientras que Mike Adams acusa al FBI de fabricar pruebas y a Israel de falsificar documentos y pagar a influenciadores para impulsar su agenda. Adams señala lo cuestionable de la carta de Charlie Kirk a Netanyahu, presentándola como un punto de inflexión en la percepción pública de Kirk. También critica a Trump por su apoyo incondicional a Netanyahu, advirtiendo que podría dañar tanto al Partido Republicano como a Estados Unidos. La conversación se amplía al plan del Gran Israel, el sionismo cristiano y los compromisos morales de los líderes estadounidenses. Adams predice una posible guerra mundial para 2026, con graves consecuencias para las libertades civiles y la seguridad nacional. En última instancia, se hace un llamado a los estadounidenses a cuestionar las narrativas oficiales, rechazar la manipulación y defender la verdad y los valores a pesar de las divisiones políticas.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home