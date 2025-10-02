Narrativas Expuestas

La entrevista aborda el creciente descontento frente a la influencia judía y sionista en la política y los medios estadounidenses. Stew Peters expresa su frustración con la propaganda y la manipulación, mientras que Mike Adams acusa al FBI de fabricar pruebas y a Israel de falsificar documentos y pagar a influenciadores para impulsar su agenda. Adams señala lo cuestionable de la carta de Charlie Kirk a Netanyahu, presentándola como un punto de inflexión en la percepción pública de Kirk. También critica a Trump por su apoyo incondicional a Netanyahu, advirtiendo que podría dañar tanto al Partido Republicano como a Estados Unidos. La conversación se amplía al plan del Gran Israel, el sionismo cristiano y los compromisos morales de los líderes estadounidenses. Adams predice una posible guerra mundial para 2026, con graves consecuencias para las libertades civiles y la seguridad nacional. En última instancia, se hace un llamado a los estadounidenses a cuestionar las narrativas oficiales, rechazar la manipulación y defender la verdad y los valores a pesar de las divisiones políticas.





Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home