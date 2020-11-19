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Covid-19 Vaccine: Warning for Humanity - Indonesian Subtitle
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466 views • November 19, 2020
Ribuan dokter di seluruh dunia telah membuktikan bahwa Covid-19 ada obatnya dan mudah disembuhkan, tapi mereka semua dibungkam dan obat itupun dilarang. Padahal obat itu sudah ada selama puluhan tahun dan sudah terbukti sangat aman.
Ada skenario besar untuk mem-vaksin penduduk seluruh dunia dengan alasan Covid-19 ini. Ada apa sebenarnya di balik itu?
Tontonlah dan simaklah video ini hingga selesai, dan setelah itu bagikanlah kepada orang-orang yang Anda sayangi. Video ini mungkin akan menjadi video terpenting yang pernah Anda saksikan.
Ada skenario besar untuk mem-vaksin penduduk seluruh dunia dengan alasan Covid-19 ini. Ada apa sebenarnya di balik itu?
Tontonlah dan simaklah video ini hingga selesai, dan setelah itu bagikanlah kepada orang-orang yang Anda sayangi. Video ini mungkin akan menjadi video terpenting yang pernah Anda saksikan.
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