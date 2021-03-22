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Les Choristes en Concert (2005) — LAISSEZ NOS ENFANTS VIVRE ET CHANTER !!!
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11 views • March 22, 2021
LE PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
Les Choristes en Concert (2005)
27 mars 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zIveDV0QEJA
RCA Distribution : https://www.youtube.com/channel/UCAb1aFi4KxnKE-UAprO2Epw
Retrouvez Jean-Baptiste Maunier et l'ensemble vocal des Petits Chanteurs de Saint-Marc dirigé par Nicolas Porte en concert au Palais des Congrès de Paris.
Chapitres
0:00 Introduction
1:01 La fin du rêve
4:17 Vois sur ton chemin (du film Les Choristes)
6:55 Maria Mater Gratiae
9:10 Open Thou Mine Eyes
11:50 The Lord Bless You And Keep You
14:20 Vies monotones
18:00 Pie Jesu
20:48 Pueri Concinite
25:58 La complainte du vent
28:48 Le trou dans la neige (du film L’enfant qui voulait être un ours)
31:49 Karma (du film Himalaya)
34:23 L’enfant qui voulait être un ours (du film L’enfant qui voulait être un ours)
37:21 Le choix (du film L’enfant qui voulait être un ours)
40:55 Ave Maria
44:55 Cerf volant (du film Les Choristes)
47:08 L’évocation (du film Les Choristes)
48:57 La nuit (du film Himalaya)
51:53 Compère Guilleri (du film Les Choristes)
52:38 Lueur d’Eté
54:40 Vois sur ton chemin (instrumental)
55:54 Caresse sur l’océan
58:37 In Memoriam
01:04:20 Vois sur ton chemin (rappel)
01:08:54 Cerf-volant (rappel)
Artistes : Christophe Barratier, Bruno Coulais, Gabriel Fauré, Nicolas Porte, Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, Orchestre Lamoureux, Jean-Baptiste Maunier, John Rutter
Sur des compositions de Bruno Coulais.
Réalisation : Brian Schmitt, René Weiss
Production du spectacle par Thierry Suc et Marc Lumbroso.
TS&CO
Thomas Blanc, Léocadia Gharbi, Géraldine Lallemant, Hélène Lesens, Pierre Morand, José Pinto, Emilie Thouret, Emmanuel Tallieu, Pierre-Alexandre Vertadier
Direction de Production : Vincent Pitras
Régie Générale : Guy Marseguerra
Sonorisation : Yoan Corchia
Design Lumières : Alain Longchampt
Techniciens Lumières : Vincent Mongourdin, Yann Carcedo, Philippe Arvault, Stéphane Duclocher
Techniciens Son : Jean-Baptiste Boitel, Jean-Michel Lerouge
Techniciens Plateau : Jean-Paul de Almeida, Pierre Flament
Dirigé par : Nicolas Porte
Choristes: Jean-Baptiste Aubourg, Valentin Belanger, Maxime Breton, Cyprien Bureau, Théophile Cadiou, M.lanie Cartier, Alexis Castiglioni, Alexis Charfe, Alice Chavanne, Alizée Dayde Cholière, Mélanie Doré, Camille Farcot, Arnaud Fendler, Marion Gaucherand, Pierre-Yves Heckert, Elodine Jamen, Elsa Journet, Camille Juven, Virginie Juven, Emmanuel Lizé, Jean-Baptiste Maunier, Fabien Moulager, Clara Notter, Noé Poyet, Rabi Ramadan, Benoît Rivalier, Kévin Soury, Jacinthe Vannier, Adélaïde de Véron
Accompagnée de l'Orchestre Lamoureux.
©℗ Warner Vision / Warner Music France, Bruno Coulais, Les Petits Chanteurs de Saint-Marc
#LesChoristes
#TheChorus
#LesPetitsChanteursdeSaintMarc
Les Choristes en Concert (2005)
27 mars 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zIveDV0QEJA
RCA Distribution : https://www.youtube.com/channel/UCAb1aFi4KxnKE-UAprO2Epw
Retrouvez Jean-Baptiste Maunier et l'ensemble vocal des Petits Chanteurs de Saint-Marc dirigé par Nicolas Porte en concert au Palais des Congrès de Paris.
Chapitres
0:00 Introduction
1:01 La fin du rêve
4:17 Vois sur ton chemin (du film Les Choristes)
6:55 Maria Mater Gratiae
9:10 Open Thou Mine Eyes
11:50 The Lord Bless You And Keep You
14:20 Vies monotones
18:00 Pie Jesu
20:48 Pueri Concinite
25:58 La complainte du vent
28:48 Le trou dans la neige (du film L’enfant qui voulait être un ours)
31:49 Karma (du film Himalaya)
34:23 L’enfant qui voulait être un ours (du film L’enfant qui voulait être un ours)
37:21 Le choix (du film L’enfant qui voulait être un ours)
40:55 Ave Maria
44:55 Cerf volant (du film Les Choristes)
47:08 L’évocation (du film Les Choristes)
48:57 La nuit (du film Himalaya)
51:53 Compère Guilleri (du film Les Choristes)
52:38 Lueur d’Eté
54:40 Vois sur ton chemin (instrumental)
55:54 Caresse sur l’océan
58:37 In Memoriam
01:04:20 Vois sur ton chemin (rappel)
01:08:54 Cerf-volant (rappel)
Artistes : Christophe Barratier, Bruno Coulais, Gabriel Fauré, Nicolas Porte, Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, Orchestre Lamoureux, Jean-Baptiste Maunier, John Rutter
Sur des compositions de Bruno Coulais.
Réalisation : Brian Schmitt, René Weiss
Production du spectacle par Thierry Suc et Marc Lumbroso.
TS&CO
Thomas Blanc, Léocadia Gharbi, Géraldine Lallemant, Hélène Lesens, Pierre Morand, José Pinto, Emilie Thouret, Emmanuel Tallieu, Pierre-Alexandre Vertadier
Direction de Production : Vincent Pitras
Régie Générale : Guy Marseguerra
Sonorisation : Yoan Corchia
Design Lumières : Alain Longchampt
Techniciens Lumières : Vincent Mongourdin, Yann Carcedo, Philippe Arvault, Stéphane Duclocher
Techniciens Son : Jean-Baptiste Boitel, Jean-Michel Lerouge
Techniciens Plateau : Jean-Paul de Almeida, Pierre Flament
Dirigé par : Nicolas Porte
Choristes: Jean-Baptiste Aubourg, Valentin Belanger, Maxime Breton, Cyprien Bureau, Théophile Cadiou, M.lanie Cartier, Alexis Castiglioni, Alexis Charfe, Alice Chavanne, Alizée Dayde Cholière, Mélanie Doré, Camille Farcot, Arnaud Fendler, Marion Gaucherand, Pierre-Yves Heckert, Elodine Jamen, Elsa Journet, Camille Juven, Virginie Juven, Emmanuel Lizé, Jean-Baptiste Maunier, Fabien Moulager, Clara Notter, Noé Poyet, Rabi Ramadan, Benoît Rivalier, Kévin Soury, Jacinthe Vannier, Adélaïde de Véron
Accompagnée de l'Orchestre Lamoureux.
©℗ Warner Vision / Warner Music France, Bruno Coulais, Les Petits Chanteurs de Saint-Marc
#LesChoristes
#TheChorus
#LesPetitsChanteursdeSaintMarc
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